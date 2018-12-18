日本新防衛計畫大綱強調「多次元統籌防衛力」

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日本政府內閣會議18日決定新的「防衛計畫大綱」及顯示具體的軍事裝備調度的「中期防衛力整備計畫」。新防衛大綱的基本概念是「多次元統籌防衛力」，即在過去的陸海空領域之外，還加上因應太空、網路等新領域的作戰能力。中期防衛計畫指出，2019年度起的5年防衛預算總額將創史上新高，達27兆日圓(約台幣7兆4439億元)以上。

新防衛大綱中強調，日本周邊的安全保障環境有很大的變化，軍事力質和量皆佳的國家都集中在日本周邊，強權勢力平衡變化的加速、灰色地帶事態的長期化、太空、網路、電磁波組合的複雜作戰模式、各國積極開發無人作戰系統等也是令人憂心的安保環境變化。

有關大陸的軍事動向，大綱中分析，大陸強化欠缺透明度的軍事力，重視在新領域確保優勢，同時又試圖改變現狀，在東海的軍事據點化動作頻頻，擴大在太平洋及日本海的活動，在南海也積極推動軍事據點，對亞太地區及國際社會的安全保障都是隱憂，故應密切關注，強烈期待大陸能負起協調性、積極性的責任。

針對北韓問題則指，北韓雖承諾要實現朝鮮半島的完全無核化，但在核武、飛彈的能力上並無本質的變化，對日本仍是重大且緊迫的威脅，也明顯損及亞太地區及國際社會的和平與安全。俄羅斯持續致力加強以核戰力為主的軍事現代化，且在遠東地區的軍事活動頻仍，也應關注其動向。

大綱中強調，美日安保體制乃是日本安保的基礎，故有必要進一步加強美日同盟。兩國應更進一步深化各種運用的合作及政策的調整，尤其是在太空、網路等領域的合作，並加強綜合飛彈防禦體制，舉行聯合軍演等。

(中時 )

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