寒冬將至 人安點亮「街友來防寒」燈送暖

人安基金會因應冷氣團來襲，於各地平安站將啟動防寒關懷機制，除加強夜訪寒士，發放睡袋、保暖衣物及暖食，並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

入冬首波寒流將至，各地氣溫受冷氣團影響明顯偏冷，人安基金會新北平安站提前夜訪，與三重蘆洲區準議員王威元、台北東區扶輪社一同參與關懷寒士，並發放熱粥及禦寒衣物，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品及熱食，平安度過首波冷氣團。

人安基金會表示，今年受到第一波東北季風或大陸冷氣團影響，周二起溫度偏低，恐到15度以下，因應冷氣團來襲，為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會各地平安站將啟動防寒關懷機制，除加強夜訪寒士，發放睡袋、保暖衣物及暖食，氣溫若低於攝氏溫標15度以下，基金會也會掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

基金會表示，寒流來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言生活更顯艱鉅，2018年全台平安站共提供44,739人次夜宿，點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿，供街友避寒，避免憾事發生。

新北平安站表示，每年農曆年前於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，台北場將於明年1月27日舉行，預計辦理2200桌，目前尚缺8成，邀請街友、社會邊緣人、清寒獨居長輩及待拉單媽、長期失業生活陷困者等參與，陪伴寒士團圓過年。

愛心專線：02-2970-5589，劃撥帳號：19977434(人安基金會)。

(中時 )

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