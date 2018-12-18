青春女星「初體驗」感想 竟然是不要洗澡！

2018年12月18日 13:50 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

20歲新生代女星邱偲琹，近期考取了汽車駕照後也不放過自己，積極安排行程充實自己，近日到了野外露營，體驗與世隔絕的「大人生活」。

邱偲琹規劃了半年，決定和朋友到野外一起享受露營樂趣。（圖／周子娛樂提供）

她計畫了兩天一夜露營行程，有別於現在最夯的豪華露營區或露營車方式，邱偲琹最後選定前往除了簡易淋浴間、洗手檯和垃圾桶外，就沒有任何設備的新竹山上，她表示，「我想體驗什麼都要自己來的那種露營！」邱偲琹說，除了基本旅行配備外，自己更連家裡的厚棉被和枕頭都扛來了，她笑說：「結果我根本把整個家搬到山上了，這也是另一種應有盡有的豪華露營體驗了吧！」

邱偲琹近期考上汽車駕照，開心和大家宣告。（圖／翻攝自邱偲琹臉書）

原本邱偲琹一行人興致勃勃還安排了夜遊行程，但出發更深山前，同行友人的敏感體質有一些反應，「我們就你看我、我看你的，大家沉默了幾分鐘後，默契地一起走回帳篷外活動了。」原本奇妙的氣氛，在友人在白天已綁上的布幕上投放影像、點亮樹木間的裝飾燈、再搭配音樂後才化為輕鬆，「那一刻只感覺到自己正沉浸在一個好美、好神奇的空間裡，完全忘記剛剛發生了什麼事。」

她們特地不選時下流行的露營車，選擇帳篷體驗正統露營趣。（圖／周子娛樂提供）

過程中最讓邱偲琹震撼的就屬山上的星空。「那個畫面好難形容，抬起頭一整片的星星，有種自己和天空很近的錯覺、好像星星們就在旁邊。」邱偲琹陶醉得分享，更說自己因為花太多時間看星星，還錯過了洗澡時間。她瀟灑的說，「讓自己用最自然的樣子融入大自然很好啊，這就是我這次來露營的態度。」但說完隨即被吐槽，原來她心目中的露營態度是「不洗澡」。

(中時電子報)