NBA》拿著鞋子防守 泰吉布生太搞笑了

2018年12月18日 13:44 中時電子報 黃邱倫

"You can't do that! You can't block a shot with your shoe!"



Taj Gibson really tried it 😂 pic.twitter.com/fodi9Wiycc — SportsCenter (@SportsCenter) 2018年12月18日

灰狼今天在主場以132比105大勝國王，但全場上的焦點卻不是兩位選秀狀元唐斯、威金斯，也不是「飆風玫瑰」羅斯，而是先發前鋒泰吉布生，他在首節的一次回防中右腳鞋子掉了，而他竟然左手拿著鞋子防堵對方球員上籃，搞笑鏡頭讓場邊球迷笑翻天。

灰狼在比賽開打後就打出11比4攻勢，泰吉布生獨進兩球攻下4分，有趣的鏡頭就出現在9分32秒泰吉布生獲得羅斯助攻下得分，國王底線發球反擊，沒想到泰吉布生在回跑的途中鞋子掉了，他來不及穿上鞋子，只能選擇左手拿著鞋子回防，天才的他竟然還能在不平衡的情況下與隊友唐斯聯手防堵別利察的上籃攻勢，最終泰吉布生干擾成功，並且由唐斯賞了對方一記麻辣鍋，然後才不疾不徐的穿上鞋子，獲得場邊球迷如雷掌聲。

或許是受到泰吉布生的鬼才表現，先發上陣的別利察只打了5分10秒2投0中就黯然退場，國王也因此兵敗如山倒，最終狂輸27分敗逃而走。

灰狼此役共有9人得分上雙，博得滿堂彩的泰吉布生僅出賽21分45秒就退場休息，全場12投6中，很有效率的攻下12分，並且抓下10個籃板，唐斯14分、14籃板，羅斯13分、11助攻，威金斯17分。

(中時電子報)