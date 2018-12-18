網路自學看國外影片 弘光生莊傳皓多益900分

弘光科大應英系大三學生莊傳皓多益考900分，是學校熱音社貝斯手。（陳淑娥攝）

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弘光科大應英系大三學生莊傳皓，網路自學看國外影片多益考900分。（陳淑娥攝）

弘光科大應用英語系大三學生莊傳皓，因熱愛音樂、車子以及看國外影片，無形中靠興趣累積英文實力，為擔任學校教學助理報考多益，竟拿到900分，連自己都嚇一跳；他說，考前沒有特別準備，但語言要上手，一定要有興趣。

莊傳皓表示，國小就奠定良好英文基礎，從國中起自己英文程度比同學好，但卻不太愛念書，反而喜歡打電動；由於當時家中硬體設備不好，無法玩最新遊戲，只能上國外網站看其他玩家遊戲，無形中加強了英文能力。

此外，莊傳皓還喜歡車子、看影片、音樂！他說，「喜歡上一個東西，就會去看國外網站，尋找更多的資訊。」他上國外網站看相關資訊，追蹤國外直播主影片，把它當作生活一部分。

莊傳皓指出，想不到自己多益成績900分，當時沒有特別準備考試，僅靠著平常實力應戰，如今如願擔任語言中心教學助理，他幫同學看英文簡報內容，提供學習英文建議，現在也透過網路學習日文，每天設定目標，希望畢業時日文能與英文一樣流利！

弘光科大語言中心表示，一般多益700分以上就可擔任教學助理，莊傳皓沒有特別準備就考出900分高分，代表「從興趣出發最有學習動力及成效」，中心也鼓勵學生從有興趣地方著手學習，善用國內外網路及學校的各種資源，達到事半功倍學習效果。

(中時 )

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