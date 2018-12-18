養一個幼稚園孩子一年花多少？教育部：平均8萬7

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旺報

養一個幼稚園孩子一年花多少？教育部公布106學年幼兒園教育消費支出，每個家庭養一個幼稚園孩子一年平均花在教育支出上是8.7萬，不過私幼11萬，是公幼3.7萬將近3倍。一位北市家長驚呼不可能，讀私幼每月學費就1萬8，寒暑假夏令營冬令營兩周一萬元；教育部統計處解釋因為是平均值，會稀釋掉城鄉差別。

由教育部4年調查一輪的「教育消費支出調查」，106學年度輪到幼兒園。根據調查結果，教育消費學習支出方面，106學年度幼兒園生平均每人教育消費支出是8萬7041元，其中幼兒園園內支出扣除補助之後是7萬7739元占89.3%，園外學習支出包括坊間機構和家教是9302元占10.7%。換言之，幼生教育支出有9成是給了幼兒園，包括學費、雜費、活動費、材料費、點心費、午餐費、課後延托費等。

值得注意的是，106學年度私幼平均每人教育學習支出是11萬332元，約是公共化幼兒園3萬7764元2.9倍。

106學年約3成5幼兒園生參加園外學習，公幼和私幼都差不多，超過3成幼兒園生參加坊間藝文休閒課程及夏冬令營，僅5%幼兒園學生請家教。

下課後參加園外學習者，平均每人每年支出2萬3744元，其中公幼學生是2萬2472元，私幼學生是2萬4345元。

有北市家長認為這個數據過低：「小孩讀私幼，每月光是註冊費加月費就1萬8，還不算課後才藝班、冬夏令營等等。」她每年要花20幾萬在兒子身上。

一位新北市家長表示，課後畫畫班每個月1500元是最便宜的了，冬夏令營兩周就要一萬元，游泳課學費幼稚園生是小學生的2、3倍，「愈小愈貴。」他們讀的是農會辦的私幼，學費每月7000多元已經非常便宜，加上其他學習支出，一年也要12萬元。

教育部統計處受訪指出，此次調查是按北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、離島等7地區各抽出公幼和私幼共255間，發出3825份問卷，有效樣本3446份，因為是平均值，會稀釋城鄉差別；另外有些縣市補助較多，也會降低家庭教育支出。

(旺報 )

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