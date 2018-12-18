促轉會「一蠢」他譏：讓卓榮泰「三好」都前功盡棄

2018年12月18日 14:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

促進轉型正義委員會代主委楊翠17日公布半年任務進度報告，她提出中正紀念堂轉型原則、建置轉型正義「加害者資料庫」及國幣改版以除掉威權象徵，引發外界爭議。對照之前行政院祕書長卓榮泰在臉書提到「想好、做好、讓人民說好」的三好，前國民黨立委孫大千表示，促轉會真的是「一蠢破三好」。有這麼一位「豬隊友」，卓榮泰的幾個「好」恐怕都會前功盡棄吧！

促轉會昨召開記者會報告半年任務進度，楊翠表示，已將「中正紀念堂轉型建議」送交文化部，提出5項原則建議案，包括應撤出三軍儀隊、舉辦民主與人權相關展覽，並解除中正紀念園區大量運用帝王宮殿、皇室陵寢等與黨國威權相關語彙。

楊翠表明促轉會近期已發函中央銀行了解改版事宜，希望央行具體說明台幣改版為何需要500億元？楊翠也說，要改版的並不是全部國幣，而是存有威權象徵的國幣，包括新台幣1元、5元，及舊版10元、200元紙鈔，都有蔣介石頭像。楊翠更強調：「新台幣改版是日常性，如果為了夾娃娃機都有鑄幣的正當性，轉型正義為什麼不行！」

對此，孫大千於臉書表示，促轉會真的是「一蠢破三好」。有這麼一位「豬隊友」，卓榮泰的幾個「好」恐怕都會前功盡棄吧！

首先，對大多數的台灣人民而言，他們認為在2016年已經用選票重重的教訓了國民黨，完成了台灣的政治轉型正義。所以，現在促轉會每天嘮嘮叨叨的算舊帳，絲毫無法引起共鳴。

其次，許多促轉會準備要清算鬥爭的議題，對於年輕世代來說，不但是陳年往事，恐怕還是歷史素材。他們既不了解，更沒有興趣。促轉會成員因為報復情緒作祟所推動的政策，只會造成年輕族群的反感而已。

再說，蔣介石的功過是非在台灣人民心中早已各自有不同的定論，就算不是「民族救星」之輩，但也絶非「大奸大惡」之徒。促轉會是否有必要整天喊著轉型正義的口號，實則公報私仇。台灣人民已經不是傻子，不會這麼容易被牽著鼻子走。

最後，民進黨放著正事不幹，又要國防部拆銅像，又要砸錢改建中正紀念堂，還要浪費500億把新台幣改版，對於每天在低薪過勞環境中掙扎的庶民百姓而言，這不是錢多到沒處花的「白痴凱子」愚蠢行徑嗎？

(中時電子報)