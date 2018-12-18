新北警榮獲107年「國家警光獎」雙料肯定

2018年12月18日 14:09 中時 葉書宏

新北市政府警察局獲得警界楷模「國家警光獎」團體組為民服務類第1名及研究創新類第2名。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局獲得警界楷模「國家警光獎」團體組為民服務類第1名及研究創新類第2名。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局獲得警界楷模「國家警光獎」團體組為民服務類第1名及研究創新類第2名。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局長胡木源的領導下，推出「智慧警政 安全新北」服務專案，先後榮獲天下第一大部傑出獎、內政部106年度「服務品質獎」整體服務機關績優獎、公部門奧斯卡獎、行政院第1屆「政府服務獎」整體服務類得獎機關等殊榮。

107年歲末，更從90個警察機關中脫穎而出，獲得警界楷模「國家警光獎」團體組為民服務類第1名及研究創新類第2名，代表新北市政府警察局對於維護社會秩序、保障市民安全，默默耕耘的辛勤努力與熠熠生輝的亮眼成果，不僅深獲外界肯定，服務工作與研究創新所樹立的典範更成為警界的榮光與楷模。

新北市政府警察局長胡木源在內政部警政署舉辦的頒獎典禮上從中華民國警察之友總會最高顧問葉國一手中接下兩座獎座。胡木源表示，新北市擁有全國最多的人口與城鄉發展差距極大的複雜環境，警察局在治安、交通及為民服務工作上常常面臨嚴峻的挑戰，在有限的人力與經費之下，必須勇於創新、突破，運用可行且有感的方式，持續精進各項服務措施，才能全面提升警察機關的處變反應能力。

新北市政府警察局秉持市長朱立倫「科技建警」政策主軸，逐步落實將新北市打造為智慧安全之科技防衛城，科學鑑識即為其中重要的一環，透過資訊整合及科技應用建置「科技防衛城CSI智慧查緝系統」，開鑑識工作之先河，領銜鑑識科技發展，多樣全國首創興革作為，首創「雲端資料庫導入應用」，並建立「鑑識與情資整合大數據連結分析」。

「科技防衛城CSI智慧查緝系統」功用不僅用於協助刑案之偵破，同時也建立「證物交接電子化」、「智慧型證物管理」、「遠端即時證物監控」等全國首創之創新作為，改善刑案證物管理，解決長期實務性問題，一掃陳痾，除提供公正且可靠之鑑識專業結果外，亦能有效保管證物，落實證物監管鍊，做為各地方檢察署及法院偵審之強力後盾。

新北市政府警察局還深具科技研究之專業及研發之創新能力，迄今已有刑事生物實驗室、槍彈實驗室、微物分析實驗室等計5項財團法人全國認證基金會(TAF)認證，堪稱六都第一，並首創鑑識單位數位鑑識實驗室，為唯一具備刑案現場勘察及數位即時採證能力之鑑識單位，積極發展鑑識科技，絕不在數位科技時代中被淹沒，且在專業學術發表成果上，位居全國縣市警政單位之首，並提供實務上所需之研究報告，供全國鑑定機關及院檢單位參考。

另外，新北市政府警察局所推動的「CSI全方位鑑識團隊」及「全方位3D科技維安網」也分別獲得考試院「公務人員傑出貢獻獎」及2018「亞太區智慧城市大獎」公共安全類首獎等殊榮。

警光獎個人組分組得獎者，則有查緝毒品類刑事警察大隊分隊長黃唯、偵查佐陳淀埼，打擊詐欺類三重分局偵查佐黃俊超，掃除幫派查緝槍枝類蘆洲分局偵查佐廖維恩，綜合評量類婦幼警察隊隊長蔡淑琳，創新規劃類刑事鑑識中心警務正陳福振、板橋分局警員王閔南、海山分局巡佐蔡淑女等8員。

能夠得到「國家警光獎」的肯定，局長胡木源除將獲獎的榮耀歸功於全體警察同仁努力的付出外，並期許同仁未來能繼續閃耀，勇為全國警察之光！

新北市政府警察局年年獲獎，殊屬不易，許多首創作為亦值得全國各縣市參考。胡木源的專業領導下，治安、交通及各項服務工作將持續不斷興革創新，樹立警政品質標竿，帶動全國優質警政風氣，讓民眾共享安全幸福的生活環境。

(中時 )