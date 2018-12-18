一旦國內發生非洲豬瘟 農委會：病豬先絞碎再燒毀

2018年12月18日 14:17 中時 游昇俯

行政院農委會今（18）日成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，並召開第一次跨部會整備會議。會中，農委會副主委黃金城表示，一旦國內出現非洲豬瘟疫情案例，案例確診發生豬場將全場撲殺，動物屍體將採掩埋、化製、焚化等方式銷毀，農委會亦已簽報專案動用第二預備金，作為地方防疫宣導及資材準備之用。

農委會今日召開非洲豬瘟中央災害應變中心第一次跨部會整備會議，將非洲豬瘟防疫提升至行政院層級。災害應變中心指揮官陳吉仲表示，以前年處理禽流感為例，是當疫情進來超過兩個縣市且有禽傳人發生才啟動，非洲豬瘟中央災害應變中心是首次在疫情未傳入之前就成立，「絕對不允許疫情進入國內！」

會中，黃金城表示，一旦國內出現非洲豬瘟疫情，地方政府會成立應變中心，並由政院中央災害應變中心協助資源調度，發生案例養豬場將全場撲殺，其半徑3公里內養豬場則進行移動管制，其中有疑慮豬場須經病毒檢測為陰性，至少14天無案例再發生才可解除管制。

病豬屍體處理則以掩埋、化製及焚化為主，若畜牧場有多餘空地便優先就地掩埋，同時請地方政府及台糖提供可掩埋土地，目前盤點全國動物屍體處理量約159萬頭；另，全國化製能量最高每日約可化製1.5萬頭，並已準備3部移動式絞碎機，供絞碎病豬屍體之用。

黃金城表示，因焚化途徑不可能整頭豬丟進去燒，故病豬電擊撲殺後，會絞碎以垃圾袋密封，再載運到焚化廠焚化，且因是與一般垃圾混燒，動物屍體只能佔5%。他說，就地掩埋途徑則會將屍體先燒過，減小體積，化製場則只有屏東、雲林及台南有，三種處理方式將依縣市既有條件靈活調整運用。

黃金城並指出，針對非洲豬瘟防疫工作，農委會將於26日於屏東舉行大規模防疫演習，行政院長會親自主持，農委會亦已簽報專案動用第二預備金，作為地方防疫宣導及資材準備之用。

在國內未發生疫情之前，農委會要求廚餘養豬戶落實高溫蒸煮，未能落實的豬場將輔導離牧。黃金城也說，是否要離牧、經費有多少，目前是由行政院政務委員張景森統籌規畫，但具體時程仍不清楚。

(中時 )