失眠不一定要服安眠藥 她靠少喝咖啡成功入睡

書田診所家醫科主任，周明文醫師。（林周義攝）

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林周義

某名35歲的女子，每天需喝上兩杯咖啡，卻因失眠，服用友人的安眠藥。醫師瞭解她的生活習慣後，建議她在中午以後避免喝咖啡，經多次嘗試，無須安眠藥就可入睡。醫師表示，受失眠所苦的民眾，比例約有11%，但失眠不一定要吃安眠藥，可先透過生活習慣改善狀況。

根據台灣睡眠學學會去年發布的調查，國內慢性失眠盛行率約11%，其中又以女性及高齡長者居多。書田診所家醫科主任，周明文醫師表示，若出現難以入睡、在床上躺1-2小時依然清醒、半夜一直醒來、早上太早醒來的狀況，可能意味著自己失眠了。

周明文表示，失眠的成因包括了不良睡眠習慣，如睡前喝咖啡；偶發的生活壓力事件，如結婚，失業；罹患疾病如憂鬱症、焦慮症等，或是受到藥物副作用影響，如感冒時常用的抗組織胺、甲基麻黃素。

長期失眠會使人白天精神不佳，對生理、心理健康也會有影響。周明文建議，晚上10點半就上床睡覺，讓身體能在11點至1點間進行細胞、器官的修補；睡前避免看螢幕，以免藍光影響睡眠；另保持運動習慣，睡前進行輕鬆活動如洗溫水澡、靜坐，並避免喝太多水。

周明文提醒民眾，面對失眠時勿急著吃安眠藥，更不要在未經醫師指示下自行服用，應先評估可能的原因，採取適當的對策，同時養成良好的睡眠習慣。若成效不佳，再請醫師評估是否該使用安眠藥。

(中時 )

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