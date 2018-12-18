林瑞陽鬧牽女緋聞 張庭淡定「不管發生什麼都覺得美好」

2018年12月18日 14:25 中時電子報 蔡曉婷

張庭對過往風波有感表示「不論發生什麼都覺得美好」。（圖／翻攝自張庭微博）

林瑞陽帶媒體參觀公司。（圖／翻攝自張庭微博）

58歲林瑞陽和小10歲張庭2010年結婚，育有1子1女，今年8月林瑞陽被爆在自家公司活動上十指交扣熟女疑雲，當時張庭力挺老公說：「現場都是我的妹妹們」，林瑞陽也撇清和對方無特殊感情。近日張庭、林瑞陽公司舉辦媒體日，疑針對過往風波，張庭有感而表示，不管發生什麼事，自己都覺得是美好的，希望大家是真正看到他們的努力，而非透過其他途徑。

張庭、林瑞陽近年來將事業中心移往大陸，靠保養品牌與房地產，傳身價已暴漲到1500億台幣，未料今年8月微博熱傳林瑞陽在活動上和女員工十指交扣照片，對此，林瑞陽10月回台受訪，直言對此事哭笑不得，無奈反問：「以為林瑞陽還是以前的林瑞陽？」自嘲都幾歲了不可能婚變。

據《新浪娛樂》報導，林瑞陽與張庭在上海的公司最近舉行媒體開放日，針對昔日風波，張庭說：「不管發生什麼樣的事情，我都覺得非常美好，而且用正確的態度面對它，我很高興歡迎你們來認識林瑞陽、來認識張庭」，張庭更說當媽媽後覺得人生更有意義，因此希望讓更多家庭能幸福快樂，也表示對公司有很大期許，「我要成為中國第一的品牌，走向全世界，這是我們的目標」。

(中時電子報)