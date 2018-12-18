美智庫公布明年全球區域衝突 台海問題排在這

2018年12月18日 14:24 中時電子報 馮英志

美國智庫外交關係委員會17日發布全球區域衝突報告，將美伊關係、陸美關係，以及網路攻擊列為世界和平所面臨的最大威脅，而台海情勢首次納入調查範圍，並列於優先次序中等的第二級隱憂。

「預防優先次序調查」報告指出，2020總統大選前，大陸將對台施加政經壓力導致陸美可能爆發危機。

外交關係協會預防行動中心（CPA）2008年起發表「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）年度報告，由外交政策專家評估未來一年潛在衝突發生機率，以及衝擊美國利益程度。

該報告指出，以下熱點為未來一年美國最需要關注與預防的衝突領域，如針對美國重大基礎建設發動網路攻擊、朝鮮半島無核化談判失敗後的再次陷入緊張關係、美軍在中東地區與伊朗以及其盟友之間的武裝衝突、中國大陸與南海聲索國（汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南）在爭議海域爆發武裝衝突，以及美國或其條約盟國遭到外國或本土恐怖分子攻擊，造成大量平民死傷。

報告顯示，中東區域問題仍是衝突角點，如敘利亞持續動亂導致平民傷亡及與涉及多方持續緊張、葉門人道危機持續惡化、阿富汗地區因塔利班與政府可能倒台導致暴力與不穩增加；南美委內瑞拉經濟危機與政治失能加深導致內亂和難民大量外逃也榜上有名。

值得注意的是，外界許多專家擔憂陸美關係因貿易戰惡化而可能爆發戰爭，但根據這份報告顯示只有一項涉及大陸，且南海爆發衝突的潛在可能更勝於貿易戰。

此外報告指出，由於陸美對抗使台海問題首次列入報告調查，並指出在2020總統大選前，大陸將對台施加政經壓力導致陸美爆發危機，但只列在第二級。

報告依影響程度與發生可能程度將衝突領域分為三個等級；其中，影響大且發生可能性低，以及影響程度與發生可能性皆列為中等的衝突領域，歸類為第二級。

(中時電子報)