景氣衝擊 台中十方啟能中心募款大縮水

2018年12月18日 14:31 工商 曾麗芳

受到不景氣影響，十方的民眾捐款、捐舊物意願降低雙重打擊。（圖／曾麗芳）

受到不景氣衝擊，民眾捐款、捐舊物意願降低，台中十方啟能中心不僅募款大幅縮水，二手商店也出現貨源不足情況！

為了讓「人進的來，貨賣的出去」，十方希望民眾利用年關大掃除時，把家中不用的好東西，捐到中心所經營的二手商店，並推出「捐舊物請喝咖啡」的愛心活動。

位於台中大坑的十方啟能中心，服務對象為慢飛天使，主要經費來自小額捐款，但是今年受到一例一休、軍公教年改和九合一大選影響，外界捐助大幅減少，和去年比較，今年足足少了200多萬元，經營陷入前所未有的困境。

值得一提的是，十方啟能中心為了自力更生，除了開設上咖啡屋、烘焙坊、賣水餃和清潔用品之外，也在環中東路二段，開了一家二手物商店，其中，又以「無本」生意的二手貨商店進帳最多。

十方啟能中心主任游月菊表示，以前景氣好的時侯，民眾很捨得「扔」東西，包括名畫、骨董、家具、電器、名牌包和全新的家用品、文具都有人捐。然而，現在的貨源，含金量則變得很差，幾乎都是舊衣服、舊鞋子和不值錢的鍋碗瓢盆，很多都是上架也沒人要，自然影響二手商店的生意。

據悉，以前情況好時，平均一天可以收到10箱舊物，每天營業額可以達到7、8000元；現在民眾捐贈的舊物只剩1、2箱，單日營業額還不到3000元，扣掉租金、水電和人事開銷，已經所剩無幾。為了增加收入，十方之愛二手商品店，現在也開闢專區，開始賣起咖啡。

游月菊強調，二手商品店的經營，不只攸關十方生計，也是慢飛天使們接受療育和職訓的重要基地，一定要繼續維持下去。希望民眾在年終大掃除時，將家中用不著、堪用的「好東西」捐給十方，不管捐多捐少，二手商店都將請喝咖啡，表達對好心人的感謝。

(工商 )