2018十大跟風商品 第一名買到現在還用不完

圖為當時台灣民眾瘋搶衛生紙。(圖/ 中時資料庫，王英豪攝)

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中時電子報

為了迎接2019年不要再重蹈覆轍，網路溫度計以電商龍頭MOMO購物網與PChome今年1到11月的銷售數據，來盤點前十名熱銷商品，大多都是盲目跟風之下，頭腦一熱買下的產品，究竟這些商品你買了幾樣？

第1名：買到現在用不完的「衛生紙之亂」

今年3月時驚傳衛生紙要大漲價，讓民眾產生預期心理，紛紛至大賣場清空貨架、或網購大量衛生紙囤貨，據PChome表示，當時超過95%的消費者都是以「箱」為單位購買，在極短時間內賣出逾1000萬包。

第2名：空污議題延燒，沒事也要戴口罩

今年算是空污最嚴重的一年，由於髒空氣出不去，使中南部「紅害」嚴重，達到空品測不良的等級。讓台灣民眾人人自危，戴口罩自保，成家庭必備品。

第3名：今年也繼續火紅的乾拌麵

乾拌麵自去年流行到現在，還不見退燒，像是知名乾拌麵品牌KIKI拌麵、老媽拌麵等，更找來藝人代言，銷量好到進軍線下，開設實體店。

第4名：台灣氣泡水便宜、好喝

許多人以零熱量的氣泡水代替飲料，使氣泡水銷量變高。除了外國牌子能選擇外，，台灣本土飲料大廠也推出國產氣泡水，價格便宜，味道又不比外國差。

第5名：電競商品

近年來，台灣電競選手在國內外獲得不少獎項，讓「打電動」不再是玩物喪志，而是能賺錢的職業。因此雙11期間，貴桑桑的電競筆電、電競手機銷量高得嚇人，連售價30萬的電競座艙都有許多人詢問。

第6名：沒有理由就是想買新手機

今年9月iPhone新機上市，加上小米、三星等品牌，也在雙11前夕推出年度新機搶買氣。而今年3款iPhone新機在雙11開賣首日10分鐘賣出近萬支。

第7名：Switch讓你成為寶可夢大師

去年底任天堂推出新款Switch，搭上寶可夢系列遊戲片萌翻天，讓Switch成為今年遊戲主機新霸主。

第8名：負離子吹風機

女性愛美可以忽略價錢，雖然負離子吹風機便宜也要5000元，但仍成為近年買吹風機的標準配備，買氣很好。

第9名：除塵蟎機

台灣過敏人口逐年上升，除了會買空氣清淨機過濾空氣外，除塵蟎機購買清單之一。比起去年，除塵蟎機銷量成長2倍以上。

第10名：環保餐具

因為政府實施限塑令，手搖杯、大賣場不再免費提供塑膠袋，因此民眾紛紛選購環保袋、環保餐具、環保吸管等為環保盡一份力。PChome表示，這些商品的銷量比去年同期增加2倍以上。

(中時電子報)

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