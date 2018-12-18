浪漫台三線展現農村新饗宴　吸引青年返鄉從事農業

2018年12月18日 15:03 中時 陳世宗

水保局輔導青年農民採用「吃在地、食當季」的特色食材，激盪研發的創意甜點，客製化打造主題食藝故事！（陳世宗攝）

農委會水保局多年來經營農村社區輔導有成，以台三線周邊社區為主要對象，透過整合平台跨越合作模式，發展有特色的串珠綜效；18日以「翻轉農村青農接棒」為主題，由農教育青農青創示範基地園長張智傑分享返鄉甘苦經驗及描繪未來的創想，並發表山守現品牌形象及代表商品。

水保局台中分局長簡俊發說，該局透過青年農民結合運用台三線不同社區的在地特色食材，所激盪研發的四大季套餐、創意甜點、新食譜發表，展現客製化打造浪漫台三線的多元主題食藝故事等；從產地到餐桌，延伸出更多食宿賞玩購的農村深度體驗。

台灣農村普遍面臨「年少不從農、年老不離農」的窘境！水保局在「翻轉農村青農接棒」的發表會上，由青年農民陸冠全經營的流星花園，和苗栗大湖山上種樹牛樟森林休閒農場張書榕等人的現身說法，活化與提升農村產業，期能吸引更多青年返鄉從事農事。

水保局還整合農民推出「山守現」伴手禮！包括悠閒下午茶、經典、健康好生活、古早好滋味禮盒等，價位從399到850元等；產品必須取得符合法規的驗證證明、手工藝特色產品在循環農業下，創新跨領域合作模式形塑共同通路行銷等特點，逢年過節送禮自用兩相宜！

(中時 )