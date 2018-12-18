浪漫台三線展現農村新饗宴　吸引青年返鄉從事農業

水保局台中分局長簡俊發（左二）等人，推出「山守現」經典好禮，逢年過節送禮自用兩相宜！（陳世宗攝）

友善列印
中時
水保局輔導青年農民採用「吃在地、食當季」的特色食材，激盪研發的創意甜點，客製化打造主題食藝故事！（陳世宗攝）

農委會水保局多年來經營農村社區輔導有成，以台三線周邊社區為主要對象，透過整合平台跨越合作模式，發展有特色的串珠綜效；18日以「翻轉農村青農接棒」為主題，由農教育青農青創示範基地園長張智傑分享返鄉甘苦經驗及描繪未來的創想，並發表山守現品牌形象及代表商品。

水保局台中分局長簡俊發說，該局透過青年農民結合運用台三線不同社區的在地特色食材，所激盪研發的四大季套餐、創意甜點、新食譜發表，展現客製化打造浪漫台三線的多元主題食藝故事等；從產地到餐桌，延伸出更多食宿賞玩購的農村深度體驗。

台灣農村普遍面臨「年少不從農、年老不離農」的窘境！水保局在「翻轉農村青農接棒」的發表會上，由青年農民陸冠全經營的流星花園，和苗栗大湖山上種樹牛樟森林休閒農場張書榕等人的現身說法，活化與提升農村產業，期能吸引更多青年返鄉從事農事。

水保局還整合農民推出「山守現」伴手禮！包括悠閒下午茶、經典、健康好生活、古早好滋味禮盒等，價位從399到850元等；產品必須取得符合法規的驗證證明、手工藝特色產品在循環農業下，創新跨領域合作模式形塑共同通路行銷等特點，逢年過節送禮自用兩相宜！

(中時 )

2018十大跟風商品 第一名買到現… 影》喝了能消脂減肥？營養師曝7…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。