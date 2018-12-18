影》喝了能消脂減肥？營養師曝7款市售健康茶飲真相

喝茶能減肥嗎?營養師杯蓋解析市售健康食品茶飲。翻攝YouTube

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中時電子報
喝「茶」能減肥嗎???市售健康食品茶飲大解析【營養小教室-營養師杯蓋】。引用YouTube

市售健康茶飲喝了可消脂減肥？營養師杯蓋說，双健茶王、健康蕎麥茶等7種市售健康茶飲，因添加難消化性麥芽糊精、菊苣纖維等原料，促進消化道蠕動增加排便，依照研究結果是可消脂減肥，但要每天要喝1至2瓶，連續7周以上，還要配合控制飲食及運動才會有效果。

營養師杯蓋在YouTube上分享自製影片，列出7款市售茶飲，如每朝健康綠茶、茶裏王濃韻烏龍、黑松茶花綠茶、双健茶王、黑烏龍茶、健康蕎麥茶、御茶園特撰双茶花綠茶等，均是衛福部審核通過的健康食品，強調不易形成體脂肪。

他說，双健茶王有效成分是難消化麥芽糊精，經人體實驗，發現每天喝2瓶，維持12週體重及腰臀比都顯著下降；每朝健康綠茶有效成分也是難消化麥芽糊精，經動物實驗，發現每天喝915毫升，持續9週，可以增加脂肪分解速率，而且可以減少實驗鼠腎周、副睪的脂肪。

茶裏王濃韻烏龍茶，有效成分是兒茶素，經人體實驗，發現每天喝1200毫升，持續10週，可以顯著降低體脂，且延緩LDL氧化；健康蕎麥茶有效成分是菊苣纖維，經動物實驗，發現每天喝580毫升，持續11週，可以顯著降低體重，體脂、三酸甘油脂及肝臟脂肪。

御茶園特撰双茶花綠茶，有效成分是兒茶素，經動物實驗，發現每天喝580毫升，可以增加糞便膽固醇及脂質排出，也可以內臟脂肪的三酸甘油脂顯著降低；黑松茶花綠茶有效成分是難消化性麥芽糊精，經動物實驗，發現每天喝1160毫升，持續7週，可提升腎周圍脂肪組織脂解速率；黑烏龍茶有效成分是烏龍茶聚合多酚OTPP，經人體實驗，發現每日3餐喝350m的茶，持續12週，可以降低內臟脂肪面積，以及低密度膽固醇。

他說，綜合以上可發現大部分的產品都是利用一天都不只喝一罐，而且要持續至少7個禮拜以上才會有效果，而且必須在「嚴謹的營養均衡及熱量控制，以及適當運動」才有用，所以飲食控制搭配運動才是重點。

(中時電子報)

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