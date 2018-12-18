狗女兒被硬上　老爸怒踹公狗打爆飼主眼球GG了

2018年12月18日 14:55 中時電子報 張國欽

中國大陸江蘇一名60多歲汪姓男子，今年4月帶著愛犬到公園散步，沒想到狗女兒卻被王姓男子飼養的公狗「硬上」，一氣之下踹了狗狗一腳，再一拳打爆狗主人眼球，遭檢方依故意傷害罪提起公訴。

據《揚子晚報》報導，事發當日汪男與王男，各帶著母狗與公狗到附近公園散步，一開始兩隻毛小孩相處得很融洽，沒想到下一秒公狗突然硬上母狗，汪男見狀嚇了一跳，生氣的衝過去踹了公狗一腳。

王男見自家愛犬被踹，不滿上前理論，兩人因此發生激烈爭執，吵完就在打算轉身離開時，汪男突然跑過來往王男左臉猛揮一拳，造成王男眼球爆裂、鼻樑骨折，經過治療仍無法挽回視力，慘的是，王男的右眼多年前已失明，現在連左眼幾乎看不見，王男家人難過的說「以後可能還要手術，我也得上班賺錢，老父親誰來照顧？日後生活怎麼辦？」

汪男得知自己闖大禍，良心不安跑到派出所自首，但他的經濟條件也不好，僅能先賠償1萬9000元人民幣（約8萬4000元新台幣），後悔直說「本來只是狗狗之間的事，卻因沒控制住情緒出了大事，年紀這麼大了還要坐牢，真後悔。」

汪男事後被檢方依故意傷害罪提起公訴，可能面臨3年有期徒刑，若是重傷，刑期將拉長到3年以上、7年以下，另還需民事賠償。

(中時電子報)