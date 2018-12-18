國民黨花蓮縣議長人選出線 意外曝光「茶壺風暴」

花蓮縣議長選舉，國民黨議會黨團10名議員假投票全數推薦張正治參選議長。（許家寧攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

花蓮縣議長龍頭之爭越演越烈，17日10名花蓮縣國民黨籍議員在縣黨部舉行「假投票」，10票一致通過推舉花蓮縣議員張正治。不過假投票舉動引發現任副議長張峻、縣議員謝國榮不滿，拒絕出席，痛批強渡關山，更傳出將向國民黨中央「建言」，否決假投票結果。有地方人士認為，國民黨不能因為九合一大勝「尾巴就翹起來」，應謹慎思考應對。

國民黨花蓮縣黨部17日召開縣議員當選同志會議，決議以黨團投票方式，決定議長推薦人選，而應到的18名議員中，2人以書面方式委託出席投票，實到8人，一共10人皆投票推舉張正治為議長人選。花蓮縣黨部表示，將尊重投票結果，建議推薦張正治參選議長，送縣委會核備再報請中央黨部核准。

但此一會議讓現任副議長張峻、縣議員謝國榮等人相當不滿，拒絕出席，也痛批根本是為特定縣議員「強渡關山」，因為中央都已表示沒有「排黑條款」，採「開放參選」，縣黨部卻執意與中央唱反調，並排除違紀參選仍具黨員資格的5名新科議員，投票結果根本不具效力，傳出也將「建請」中央黨部否決人選。

只是這樣的「茶壺裡風暴」，看在不少地方人士眼中也相當不以為然，認為既然是民主選舉，張峻等人自行放棄參與會議，就沒有資格事後批判，至於5名違紀黨員既然明確違紀，怎麼可能連處分都沒有，如何對得起其他守規矩的黨員。

「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」明定，停止黨權雖然是地方黨部的權責，也需經中央黨部考紀會核備，但核備期間，地方黨部可以先行對黨員停權。

(中時電子報)

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