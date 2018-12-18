SHINee主唱輕生一週年 公司團員上傳影片「永遠愛你」

2018年12月18日 15:11 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

SHINee主唱鐘鉉（左）一年前輕生離世，好友兼團員Key在IG發文緬懷。（圖／翻攝自KEY IG）

韓團SHINee主唱金鐘鉉輕生一週年，今（18）日經紀公司在官方的推特、、IG、微博、臉書都準時在韓國時間18日的零點貼出47秒影片，寫下「永遠想念你，永遠愛你」，和鐘鉉從練習生就是好友的團員Key也在IG貼上一段過去錄製的影片，沒有附上文字，但是和鐘鉉過去的彩排影片，讓粉絲都紅了眼睛。

兩人從練習生時期就是好友，從小長大，鐘鉉離世後Key更加難過。（圖／翻攝自網路）

SHINee主唱鐘鉉在去年12月18日不敵憂鬱症輕生結束生命，成為歌迷與團員心中永遠的痛。在他忌日這天SHINee的官方社群，準時放上影片緬懷他，好友Key也在IG放上一段影片，畫面中Key掌鏡，鐘鉉在後方露出溫柔笑容。兩人從練習生時期就是好友，在今年4月8日鐘鉉冥誕這天，他也貼出兩人合照，寫下：「我們哥哥生日快樂，愛你，好想你。」

SHINee團員Key在IG發文緬懷過世主唱好友鐘鉉。（圖／翻攝自KEY IG）

SHINee在鐘鉉過世後，剩下四人繼續活動發行音樂作品，但眾人沒有忘記鐘鉉，他的歌聲與身影也永存在每個人心中。

(中時電子報)

在 Instagram 查看這則貼文 SHINee KEY（@bumkeyk）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 17 日 上午 8:40 張貼