SHINee主唱輕生一週年 公司團員上傳影片「永遠愛你」

SHINee主唱輕生一週年 公司團員上傳影片「永遠愛你」
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中時電子報
／綜合報導
SHINee主唱鐘鉉（左）一年前輕生離世，好友兼團員Key在IG發文緬懷。（圖／翻攝自KEY IG）

韓團SHINee主唱金鐘鉉輕生一週年，今（18）日經紀公司在官方的推特、、IG、微博、臉書都準時在韓國時間18日的零點貼出47秒影片，寫下「永遠想念你，永遠愛你」，和鐘鉉從練習生就是好友的團員Key也在IG貼上一段過去錄製的影片，沒有附上文字，但是和鐘鉉過去的彩排影片，讓粉絲都紅了眼睛。

兩人從練習生時期就是好友，從小長大，鐘鉉離世後Key更加難過。（圖／翻攝自網路）

SHINee主唱鐘鉉在去年12月18日不敵憂鬱症輕生結束生命，成為歌迷與團員心中永遠的痛。在他忌日這天SHINee的官方社群，準時放上影片緬懷他，好友Key也在IG放上一段影片，畫面中Key掌鏡，鐘鉉在後方露出溫柔笑容。兩人從練習生時期就是好友，在今年4月8日鐘鉉冥誕這天，他也貼出兩人合照，寫下：「我們哥哥生日快樂，愛你，好想你。」

SHINee團員Key在IG發文緬懷過世主唱好友鐘鉉。（圖／翻攝自KEY IG）

SHINee在鐘鉉過世後，剩下四人繼續活動發行音樂作品，但眾人沒有忘記鐘鉉，他的歌聲與身影也永存在每個人心中。

(中時電子報)

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