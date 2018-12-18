拜會民進黨新北議會黨團 卓榮泰：透過選黨主席豎立標竿

2018年12月18日 15:09 中時 葉德正

民進黨主席參選人、行政院秘書長卓榮泰18日拜會民進黨新北市議會黨團，除宣導豬瘟防治，也強調黨的改革不留情分、沒有上限，更希望這次參選能夠樹立不貼標籤、不出惡言的選舉新典範，讓人民看到民進黨的反省與改變，重新找回人民信賴。

卓榮泰表示，他一直主張黨內競爭應該和氣、團結，尤其在對民進黨不利的氣氛下，內部若再撕裂，對手就多兩倍，這次競選黨主席，他絕不貼標籤、不出惡言，雖自己已被貼了標籤，但他會盡力撕去。

卓榮泰說，對黨的改造絕對不留情份、沒有上限，他如果有有機會為黨做事，希望從人事改造、黨的路線、中央、地方管道重新鋪設，與組織補強與建立，還有跟人民對話。

卓榮泰說，這次選戰民進黨遭受利空前不利，民進黨堅信的價值，腳步快慢與內容闡述跟民眾產生距離，造成改革沒法完成，這次不像2000年，現在是全面執政，要從務實中改革、平穩中進步，才能贏得廣大民眾信賴。

受訪時被問到是否是蔡英文總統保住總統大位的保皇黨，卓榮泰說，這是一張標籤，這種標籤不要再貼，黨務改造要讓黨員、全國人員都看得見，唯有這樣才能走出1124陰霾，不這樣救亡圖存，內部競爭再多都是多餘的。

卓榮泰強調，社會對民進黨主席是誰不重要，重要的是台灣要怎麼樣的執政黨，民進黨要展現執政黨的氣勢，重新取得人民信賴。

卓榮泰說，他會信守承諾，堅守原則絕不貼標籤、不出惡言，樹立一個新的模式 未來參與立委初選同志可以看到，選舉可以這樣進行，只有這樣贏得選舉，黨內團結才是民進黨對選民最大的表，展現民進黨願意真誠反省勇往直前。

(中時 )