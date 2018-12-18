影》非洲豬瘟多嚴重？死豬曝屍整條街 網友驚呼超恐怖

病死豬橫死街頭。影片截圖

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中時電子報

大陸非洲豬瘟疫情嚴重，許多省市已淪為疫區，最近有大陸網友隨手錄下病豬橫死街頭的影片，瘋傳各臉書社團及LINE群組，爆料公社也有網友PO出分享，看過的網友紛紛表示，「超恐怖」、「滿街豬屍，嚇死我了」。

爆料公社上，網友分享一段大陸豬瘟疫情的影片，影片中有大陸網友開車途經一村莊，沿路卻隨處見到死豬屍體，橫躺在地，部分屍體流出大灘血水，衛生情況惡劣，怵目驚心，原PO表示「整個村鎮中，染病豬隻四處倒斃口鼻冒血，完全沒有處置、完全沒有防疫作為。」

網友看完影片留言，「超恐怖」、「誇張啦」、「不要吃豬肉了」、「滿街豬屍，嚇死我了，不怕被傳染疾病嗎？」、「幫轉發」，更有鄉民表示「這麼多豬屍曝曬街頭不怕瘟疫蔓延喔？」、「根本沒在處理啊，這樣曝屍街頭」、「百分之百死亡率，真不是蓋的」

最近有大陸網友隨手錄下病豬橫死街頭的影片，瘋傳各臉書社團及LINE群組。翻攝《爆料公社》

我農委會動植物防疫局網站公告，非洲豬瘟與豬瘟都是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病，目前尚無藥物可供治療及疫苗施打，並且病毒存在於環境時間於冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1,000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天，絕不可攜帶任何疫區肉類食品入境，違者首次罰款20萬起，民眾切勿以身試法。網站上亦有懶人包提供民眾了解。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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