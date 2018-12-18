孝子恍神撞4輛法拉利 警方：1輛法拉利違停

2018年12月18日 15:21 中時 葉書宏

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、僅1輛碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上。警方證實，其中1輛黃色法拉利違停，肇事責任待進一步釐清。

警方調查，林男16日清晨5時30分許，駕駛廂型車行經新北市石碇區雙溪口淡蘭吊橋路段，疑因精神不濟打瞌睡，導致車輛偏離車道，連續衝撞停靠在停車場外路邊的4輛法拉利跑車。

林男急忙下車察看，驚見他撞及的竟全是法拉利超跑，而且一次撞到4輛，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，林男當場嚇到不知所措，頻向超跑車主道歉。

遭撞的4輛跑車分別為法拉利488及F12，4輛新車總價約5000萬元，其中黃色法拉利488及白色法拉利F12車身部分凹陷，藍色法拉利488左後方毀損，紅色法拉利則僅碰撞到車牌，無需修理。

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內禁止臨時停車，黃色法拉利停放在公共汽車招呼站旁確實違規，將依法開罰，至於肇事責任待行車事故鑑定委員會鑑定。

(中時 )