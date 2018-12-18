環團：高雄人不要高汙染的國七公路

2018年12月18日 15:15 中時 廖德修 、 張鎧乙

南部環保團體今到環保署前，抗議國道七號二階環評範疇界定會議。（廖德修攝）

環保署今（18）日召開國道七號第22次範疇界定會議，南部反空汙大聯盟於會議前召開記者會表示，高雄是全國空氣汙染最嚴重地區，國七經過的鳳鼻頭社區，是被中鋼、中油、台電、焚化爐、工業區等大型汙染源包圍，未來行經國道七號都是燒柴油的大貨車，還會再增加沿線居民的罹癌風險，要求環保署先公布所做的《臨海工業區健康風險評估報告》。

國道七號的路線從小港區沿南星路，往南跨越省道台17線，長約23公里，興建費用660億元，又穿過鳳山丘陵。此案在2013年7月25日環保署專案小組第5次審查會被認定「不應開發」，但在同年8月20日環評大會卻決議進入第2階段環評，並審查至今。

環團「要健康婆婆媽媽高雄團」團長洪秀菊表示，住家距離國七主路線不到100公尺，一旦國七興建通車，大量柴油車排放高量一級致癌物苯、PM2.5、PM10、二級致癌物乙苯等，都將24小時瀰漫於住家附近。請環保署盡速公布已完成《臨海工業區健康風險評估報告》，並要求交通部列入環評書件。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英痛批，交通部故意拖延，該做調查推託不做，請乾脆撤案。請環保署別學高雄市環保局推託拉，應盡速公布《臨海工業區健康風險評估報告》。

「南部反空汙大聯盟」總召集人陳椒華表示，國七二階環評範疇界定會議延宕超過3年，主因這是一條非常不適合的路線，路線沿著可能之旗山斷層及地層破碎帶興建，地下水位高，鳳山丘陵更是候鳥重要棲息地，加上且經過十多個油槽及數公里長石化管線，應該調查長期地下水位，應該做總量健康風險評估及流行病學調查，也是開發單位不可卸責之處。

南部反空汙大聯盟表示，國七長23公里，總開發經費2010年規劃時就要660億元，如今再蓋換算物價可能高達980億元，一公里43.6億元，比五楊高架、雪隧、高鐵都高，是條爭議性高的道路。國七經旗山斷層、近鳥松泥活火山，自2012年以來已噴發11次，且沿線地下布滿石化管線及近中油油槽，極端不適合興建高速公路，交通部應撤案。

(中時 )