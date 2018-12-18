影》走步太誇張！哈登再度引起公憤

火箭隊哈登領軍擊敗爵士。（美聯社）

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中時電子報

火箭「大鬍子」哈登(James Harden)的後退步三分球引起公憤了。包括他對戰爵士的終場關鍵一擊，其實很多次根本就是走步。對手盧比歐(Ricky Rubio)說：「你們有看到那球嗎？我想答案很清楚，但是我不敢講。」因為誰膽敢批評哈登就會遭受罰款。

事實上就連哈登自己也不否認，「不然你要我怎樣？舉報我自己嗎？」更誇張的是裁判還為他護航，他們在官推解釋哈登收球的第一步應該算成「第零步」，接著走兩步加上詭異的重心腳判定，就可以走出這麼神奇的後退步。

雷霆韋斯布魯克(Russell Westbrook)是哈登的老戰友，他嘴上不說什麼，卻在練球時模仿過哈登的後退步投籃。韋少也不講什麼步法，只是拿著球直接一路誇張地墊步到三分線外投籃而已，因為在他眼裡哈登就是這樣打的。

最後哈登狂轟47分打敗爵士，爵士中鋒盧比歐是上季聯盟最佳防守球員，但是他也無法阻止黑哨護體的哈登，加上招牌後退步，讓哈登無論切入與外線皆是神佛難擋。「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)看了直搖頭：「這樣也行？那我早就應該天下無敵了。」

(中時電子報)

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