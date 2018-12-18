單周出現25例流感重症 最小3個月大創本季紀錄

上周國內新增25例流感重症，最小只有3個月大。

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中時

寒流伴隨流感一波波，上周國內新增25例流感併發重症，一舉將重症病例突破百例，累計達到124例，其中1例出生3個月沒有接種流感疫苗，創下本流行季最小年齡紀錄，疾管署呼籲6個月以上的嬰幼兒儘快施打。

國內上周（12月9日至12月15日）類流感門急診就診人次計6萬1628，與前一周持平。今年自10月1日起累計124例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為主（77例），其中11例死亡（6例H3N2、5例H1N1）。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上周新增25例重症病例的年齡在3個月到91歲，24例有慢性病或潛在疾病，發病日期在11月下旬至12月中旬，其中3個月大病例是家住中部男嬰，沒有接種疫苗。

上周新增25例重症有2例孕婦，林詠青表示，孕婦感染流感可能造成胎兒窘迫，出現早、死產。台大醫院小兒感染科醫師李秉穎呼籲孕婦也要接種疫苗，主要是小孩出生6個月內可以獲得保護。

疾管署副署長莊人祥表示，嬰幼兒係流感的高危險群，一旦感染流感容易產生嚴重併發症或死亡的風險，讓家中嬰幼兒接種流感疫苗，可以降低流感病毒對健康的威脅。

今年度公費流感疫苗截至12月16日，接種數超過493萬劑；目前0.5ml成人劑型剩餘量約18.9萬劑，0.25ml幼兒劑型剩餘量約7.2萬劑，幼兒型劑較去年少打7萬多劑，施打情況不理想主因今年首度開放四價疫苗。

(中時 )

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