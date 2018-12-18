「騙扁小子」詐騙成性 母法庭爆氣：希望他去死！

2018年12月18日 15:29 中時 王己由

騙扁小子黃琪一再涉案，他坐著輪椅出庭，母親氣得希望他去死。（王己由攝)

曾以算塔羅牌詐騙前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，一再涉及詐騙案，今(18)日因詐騙車商開走名車一周涉及詐欺等罪，在台北地方法院出庭時，其母對兒子一再涉案，氣得當庭說「希望兒子死掉算了！」原本纖細身材，留著飄逸中長髮，「年前還曾跑給媒體追」的黃琪，繼今年中出庭手抖口吃後，這次竟坐著輪椅、體形發福、頂上頭髮如中年大叔開始稀疏，聽到媽媽的說詞，當庭激動吶喊「我不要」。

25歲的黃琪，本名黃照岡，15歲開始以塔羅牌專家、電台總監等假身分行騙，前總統陳水扁、社交名媛、信用卡公司都是受害者；黃因冒充頂新集團魏家少東名義申辦「黑卡」盜刷被判刑，假釋出獄後，又因詐騙飯店被逮。

黃琪涉嫌冒用國泰集團千金蔡佳玲名義，打電話到喜來登等五星級飯店，詐騙飯店打折、給優惠被判刑，官司還在上訴中，又被查出2016年7月，假冒是藝人張清芳老公、銀行投資教父宋學仁的助理，詐騙證券商，取得期貨交易VIP，減免手續費，還謊稱是蔡佳玲親戚，騙車商免費試車，結果把價值400多萬的德國名車開走，一星期後才還車，今年初被依詐欺、偽造文書等罪起訴。

北院今(18)日中午開庭，先前黃琪因未到庭，或到庭時應訊說不清楚，法官特別傳訊身為輔佐人的黃琪劉姓母親到庭了解狀況。年初因他案出庭，為躲避媒體採訪跑得很快的黃琪，繼今年5月假冒蔡佳玲名義騙飯店，出庭應訊手抖口吃後，這次的出庭則是坐著輪椅，由法扶律師推進法庭。令人驚訝的是，原本體型消瘦的黃琪，顯得變胖；原飄逸中長髮雖剪短了，但頭頂上已可見頭髮有些稀疏。

庭訊中黃琪母親劉女說，去年8月，兒子回到新北市蘆洲區對她說，「我沒地方可去，不要趕我走」，因此與她同住，但不久住處遭警方搜索，黃琪被帶走一天，住處房間又被翻得亂七八糟，黃母提及自己被黃琪拖累這麼多年，當庭對兒子琪哭說「不要再害我了」、「我希望你死掉算了！」

黃母難過說，有人說生命一定會有出口，但她不相信這句話。現在自己生病，連吃飯都有困難，每天要打4次胰島素，有時還會忘記，好想跟黃琪斷絕這層母子關係，並且自私地盼望兒子去死好了，或者「我們母子一起死！」

坐在輪椅上的黃琪、全身裹著黑色毛毯，，他聽到母親要他去死，情緒異常激動，不停擅抖，不時嚎啕大哭「不要、我不要死、我不要回家」。

由於法官對黃琪為何從詐欺慣犯變成行動不便、言語障礙存疑，庭審時，除查證黃的就醫紀錄，還命法警按捺黃琪的10根手指指紋，拍攝正面、側面半身照，作為審案參考，庭後諭知明年2月26日再開庭。

(中時 )