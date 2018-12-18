感受團圓好滋味 僑泰生陪獨老圍爐

僑泰中學的學生攙扶獨居長者踏過紅毯，善用自己的專業能力、陪伴老人提前圍爐。（林欣儀攝）

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僑泰中學校長溫順德（左）代表學校將募集的年菜捐贈給華山基金會，盼幫助更多獨居長者過好年。（林欣儀攝）
用專業與榮耀回饋社會，僑泰中學學生陪伴獨居長者提前圍爐。（林欣儀攝）

將得獎的榮耀用以回饋社會、善用專長幫助社會弱勢族群，僑泰中學與華山基金會攜手舉辦「星級料理宴獨老」活動，由校內參加全國技藝競賽表現優異的學生擔任服務員，陪伴獨居老人提前圍爐，讓他們感受社會溫情，現場氣氛溫馨。

穿著餐飲科選手服裝的僑泰中學學生攙扶者長者踏過紅毯、走進會場，選手們並拿出各自看家本來，分別為長者調製飲料、烹煮特色料理及進行桌邊服務，78歲的洪阿嬤接過學生遞上的餐巾，直呼「感覺很棒，很歡喜」。

僑泰中學校長溫順德指出，校內學生參加107年度全國技藝競賽表現亮眼，共囊括7項金手獎及9項優勝，原本選手們希望感謝老師，經師生討論後，決定結合敬老活動、以自身得獎的榮耀回饋社會，邀請獨居長輩到校內接受學生服務、品嘗孩子們親手製作的餐飲。

除了有餐飲科學生精心製作的料理，美容美髮科學生也分別提供筋骨放鬆、髮型設計等服務，資訊科學生則拿起平板教導長輩使用3C產品。75歲的陳阿嬤開心說，平常在家很無聊，能出來跟學生、老人一起活動，感覺熱鬧又有趣。

華山社會福利基金會台中市愛心天使網部A區站長江月美表示，配合獨老圍爐活動，僑泰中學也響應年菜勸募活動，今年台中市約需募集年菜2200分，較4年前的1100分增加一倍，呼籲民眾多響應，讓獨居長者過好年。

(中時 )

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