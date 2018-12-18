傳律師討價還價 蔣勁夫家暴案恐面臨「最糟結果」

蔣勁夫傳出家暴日籍女友，上月已向日警自首。（圖／翻攝自新浪娛樂、鳳凰網娛樂微博）

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中時電子報
傳蔣勁夫和解失敗，恐遭監禁。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

被封「胡歌接班人」的大陸男星蔣勁夫上月傳出對日籍女友中浦悠花家暴，28日他向日本警方自首接受調查，今(18日)網上傳出因蔣勁夫的律師討價還價，導致與女方和解失敗，原本和解成功可能19日就能被釋放，如今將面臨最壞結果，不是因其他罪行再次被捕，就是在刑事審訊中獲監禁判決，一時恐難以脫身。

蔣勁夫今年7月高調認戀中浦悠花，沒想到才公開交往3個月便傳出情變，上月中浦悠花丟出震撼彈，曬出多張被蔣勁夫毆傷照片，更指男方家暴導致她流產。中浦悠花接受日媒訪問時，控訴男方情緒化，還在一次衝突中打掉她兩顆牙齒，使家裡滿地是血，蔣勁夫工作室則說：「在調查結果出來之前，請大家不傳謠不造謠。一切以工作室發布的信息為準。」

根據當地法律，蔣勁夫在日本若被正式起訴，恐面臨15年以下有期徒刑和50萬日圓（約13萬台幣）罰金。最近有網友發文說：「蔣勁夫可能要面臨最壞的局面了，這種結果歸根結底是他的律師導致的，本來不用被逮捕，結果被逮捕了，本來不用被起訴，結果也走到了要被起訴的一步。本來庭外和解順利的話12月19號就能被釋放，結果律師討價還價拖拖拉拉導致和解失敗。」

而先前中浦悠花的閨密便代為表示，和蔣勁夫絕無和解可能，稍早傳出蔣勁夫和解失敗，《新浪娛樂》求證中浦悠花閨密，對方暫無回應。

(中時電子報)

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