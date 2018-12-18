確保質與量　日防衛費創新高

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旺報

共同社報導，日本官房長官菅義偉18日在記者會上，就日本今後5年防衛費將約達27.47兆日元創歷史新高一事解釋稱，為符合速度顯著提升的安全環境變化，保持真正有效的防衛力，將確保必要且充分的質與量。

關於海上自衛隊直升機護衛艦出雲號改裝航母化一事，菅義偉認為，這是為了強化日本的防空體系，將限制在《憲法》允許擁有的必要最小限度實力範圍內。

有關制定日本新防衛大綱的目的，他強調說，這是向國民和國際社會展示成為數十年後未來基礎防衛力的應有姿態，非常有意義。

日本防衛相岩屋毅18日在記者會上就改裝出雲號強調，這不屬於《憲法》不允許擁有的攻擊型航母。他表示，戰機不會常態化搭載，且會用於醫療等多種用途。在專守防衛的範圍內。

日本政府18日在內閣會議上同意A、B兩款機型合計新購置105架F-35匿蹤戰機。其中，能夠短距起飛和垂直著陸的F-35B為42架，F-35A為63架。日本政府計畫陸續購置，一部分已寫入《中期防衛力整備計劃》（中期防）。F-35B設想的是搭載在出雲號護衛艦上。

新購置的105架F-35被定位為難以改裝的99架F-15的替代機。作為F-4後續機的42架F-35A的部署工作也正在推進，今後日本F-35戰機將合計達到147架。

(旺報 )

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