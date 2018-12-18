總統蔡英文接見台中花博策展團隊 肯定化不可能為可能

2018年12月18日 15:36 中時 陳世宗

總統蔡英文接見花博策展團隊，並一起拍照留念！（台中市政府提供）

2018台中世界花卉博覽會於11月3日開幕至今參觀人數突破243萬，廣受來自國內外旅客好評。18日蔡英文總統接見花博策展團隊；蔡英文恭喜花博順利展出，並感謝花博團隊及市長林佳龍，以「化不可能為可能」的精神，成功打造令人驚艷的台中花博。

蔡英文總統說，花博能有如此驚豔成果，除林市長高效率團隊，更歸功於3個關鍵因素。即跨界共創精神，有了跨世代的設計跟花藝、農藝技術組成設計界的國家級團隊，成功展現台灣設計能量跟綜合工藝產業實力，短短43天達到兩百多萬人的觀光經濟效益，值得各城市借鏡。

第2個因素為注重傳承、尊重專業，給年輕人舞台及機會，許多設計及大師都在這次策展中無私傳承，並全面導入策展人制度，讓設計理念能真正被尊重並落實，尊重專業的風氣能為公共藝術工程帶來啟發，替未來的大型活動跟城市治理樹立典範。

總統蔡英文指出，第3個因素是台中花博融入多元價值及理念，注重永續價值跟生態平衡，她肯定林市長為保護石虎而將原有場域1分為3，其中7大場館也將循環利用，充分展現永續精神。蔡英文分享豪華朗機工團隊說過的：「我們在創造一種想像，別人覺得不可能的東西，我們把它做出來」。希望將此份創新能量帶到台灣每個角落。

「因為花博，美好的事正在發生。」林佳龍說，台灣的設計實力令人驚艷，花博集結各個領域的人、軟硬實力，讓許多台中在地企業、2萬名志工參與，在策展過程產生凝聚力；「花博世代」象徵共創、共生、共好的理念，是台中與策展團隊們最珍貴的經驗與回憶。

(中時 )