陸稱被美陷害 華為身陷前所未有科技冤案

有人質疑孟晚舟案從一開始就帶有政治性，違反對伊制裁禁令只是藉口，背後目的是要借此打擊華為和中國的高科技。

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中時電子報

華為財務長孟晚舟被捕雖然已獲保釋，表面上是孟晚舟服務的公司違反了美國對伊制裁禁令，才對孟晚舟發出逮捕令。但也有人質疑此案從一開始就帶有政治性，違反對伊制裁禁令只是藉口，背後目的是要借此打擊華為和中國的高科技。中國大陸各界包括部分民間企業持續以各種行動挺華為，更稱這是「前所未有的科技冤案」。

在孟晚舟案發生期間，兩名加拿大公民也被中國方面逮捕，據稱他們危害中國的國家安全。美國國務卿蓬佩奧則指「非法拘留加國公民是不能接受的」。中國政府和多數民眾則堅持後一說法。中國駐加大使盧沙野近日在《加拿大郵報》撰文，就直指孟晚舟案是一起「有預謀的政治行動，是美國動用國家權力對一家高科技企業的政治追殺」。

更有陸媒稱「打壓華為是當代最大的科技冤案」，稱這個「冤案」是對中國人民正當發展權的打壓，它讓世人看到美國和一些西方力量希望保持它們壟斷科技進步能力的戰略自私自利。

中國外交部發言人華春瑩更直言不諱，發生這麼多事情後，「美加還自詡遵守法治和規則，令人吃驚。在我看來，這無異於現代版『皇帝的新裝』」「都無不大寫著對事實的無視和對法治的蔑視，讓世人恥笑」。中國外交部在召見加大使的抗議中，也直言加拘押孟晚舟「性質極其惡劣」

(中時電子報)

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