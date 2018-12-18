我將再起！ 彰化縣長魏明谷主持最後一次縣務會議暨主管周報

彰化縣長魏明谷主持任內最後一次主管會報，和縣府同仁們提前拍「畢業照」時，與許多必須同進退的一級政務主管們，顯得離情依依，珍重聲四起，場面溫馨又感傷。(謝瓊雲攝)

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彰化縣長魏明谷(中)收下由副縣長陳善報(左)、林明裕兩人代表一級主管團隊致贈的「我將再起」琉璃。(謝瓊雲攝)
彰化縣政府兩位即將同進退的副縣長陳善報(左)、林明裕(右)代表一級主管團隊贈送柴燒陶鼎給魏明谷(中)留念，期許他能「慧智圓融、蟄伏躍起」。(謝瓊雲攝)
彰化縣政府於在縣府3樓簡報室，召開12月份縣務會議暨主管周報，這也是魏明谷任內最後一次主持縣府一級主管會議。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷18日上午主持任期內最後一次主管周報，他強調未來會繼續留在地方擔任志工，服務鄉親、關懷社會，呼籲未來新的縣府團隊能繼續推動綠能建設。

彰化縣政府於在縣府3樓簡報室，召開12月份縣務會議暨主管周報。縣府一級局處長合贈刻有「慧智圓融、蟄伏躍起」的柴燒陶鼎給魏明谷留念；副縣長陳善報、林明裕則代表參議們送了由台灣玻璃館製作的「我將再起」琉璃品。魏明谷也一一贈送與會的參議、秘書和一級主管，每人一座生肖琉璃留念。

魏明谷尋求連任失利，主持會議時不忘感謝四年來所有局處首長與縣府團隊四年來的配合，認真支持推動縣政，他向大家表示最高的敬意與謝意，也希望新的縣府團隊能延續建設。他並指自己將會留在地方、沉潛一陣子，規畫輔選下屆立委與總統事宜，會再尋求服務鄉親的機會。

魏明谷說，四年來積極推動離岸風場建設、風電招商引資、校園種電等工作，也完成三鐵三橋、三橫三縱等重大交通建設，打下穩固基礎，希望所有縣府同仁支持新縣長，延續這些政策與建設，讓綠能產業根留彰化，更期盼新團隊有新政策持續建設大彰化。

(中時 )

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