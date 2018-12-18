游盈隆：他選黨主席 不拉幫成派

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民進黨參選黨主席的游盈隆今用暗諷，他喜歡像獅子老虎，獨來獨往，不喜歡像狐狸與狗，成群結黨。他登記參選民進黨主席就是一個例子，證明「我不拉幫成派，我是表裡如一的人」。

民進黨黨主席候選人游盈隆今在臉書「有話要說（三）」系列指出，昨天是近代中國最傑出知識份子胡適先生127歲冥誕，中央研究院為他出版了「胡適全集」以資紀念，是一件很有意義的事。

他說，念大學的時代，是國民黨高壓威權統治的年代，思想自由、言論自由、學術自由都受到嚴重的壓縮，更不要談集會結社及遊行的自由了。大學生思想上苦悶，找不到出路，胡適思想和言論便成為他們當時同輩團體最重要的讀物。

他表示，的確，我們1970年代念大學的人鮮少不受胡適影響，例如他談中國現代化最需要的兩個元素：「德先生」（democracy)與「賽先生」（Science)，就深植人心。到今天，中國還看不到德先生，倒是台灣已成為華人世界民主的典範，民主的燈塔，也難怪「胡適全集」只能在台灣出版，無法在中國出版。

他說，胡適是一個自由主義者，有一次他說：「自由主義者像是獅子老虎，獨來獨往，不像狐狸與狗，總是成群結隊」，我們同輩好友欣然嘆服，我們寧為獅子老虎，也不當狐狸與狗。

他表示，他也從此奉為圭臬。若干年後，從學術到政治，是為了台灣政治民主化、自由化，為了捍衛台灣主權獨立，為了讓台灣社會成為更美好、更平等、更溫暖、更人性化。他是民進黨員，他是百分百的台灣人，他更是不可救藥的自由主義者。

游盈隆表示，他喜歡像獅子老虎，獨來獨往，他不喜歡像狐狸與狗，成群結黨。他登記參選民進黨主席就是一個例子，證明他不拉幫成派，他是表裡如一的人。

(中時 )

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