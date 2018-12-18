他因性騷遭開除 近37億資遣費掰了

2018年12月18日 15:34 中時電子報 吳映璠

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）前執行長孟維斯（Les Moonves）涉嫌對12名女員工性騷擾後遭革職，17日CBS宣布，孟維斯不僅遭解職，連1.2億美元（相當於新台幣36.97億元）資遣費都拿不到。

CBS前執行長孟維斯涉嫌對12名女員工性騷擾後遭革職，CBS 17日宣布，孟維斯不僅遭解職，連近新台幣37億元資遣費都拿不到。

今年7月、9月，「紐約客週刊」（The New Yorker）刊出兩篇文章，內容記述12名女員工指控孟維斯對她們性騷擾、甚至性侵的經過，紐約時報（The New York Times）更於11月下旬刊出調查報告，指出孟維斯1995年加入CBS前後，曾多次對女性員工伸出魔爪，甚至強迫一位年輕女演員為他口交。

性騷擾醜聞連環爆，迫使孟維斯今年9月難堪下台，不過外界更關心的是他拿不拿得到鉅額資遣費。紐約時報引述自密西根大學羅斯商學院助理教授高登（Erik Gordon），表示如果CBS支付孟維斯資遣費，這個做法等於鼓勵加諸在女性身上的性騷擾事件繼續發生，而這會重創CBS形象，導致廣告商杯葛。

在與數名受害女性訪談之後，CBS周一發布聲明，表示有足夠的事實證明孟維斯違反公司政策及合約規範，加上孟維斯不願配合內部調查，因此決定不支付孟維斯將近1.2億美元資遣費。

報導指出，CBS在案發後雇用2家紐約法律顧問公司，專職調查孟維斯有無不正當行為以及CBS內部的職場性騷擾問題，經過與當事人及被害人多次面談，調查人員認為孟維斯多次閃爍言詞，蓄意蒙騙、甚至淡化他的不正當行為。

儘管CBS已表明不支付資遣費，孟維斯仍可透過仲裁機制、以CBS違反機密協議的理由來索討該筆費用。

美國紐約客週刊今年中旬連續刊出2篇爆炸性報導，共12名演藝界幕前、幕後女性工作人員指控孟維斯於1980至2000年初20多年期間對她們性騷擾及性侵。被害人控訴孟維斯強吻她們、隔著衣物碰觸私密處，甚至明示或暗示要求對方發生性關係，如不從，則揚言摧毀被害人事業，受害女性包括演員伊利娜・道格拉斯（Illeana Douglas）、編劇珍妮特・瓊斯（Janet Jones）、製片人克莉斯汀・彼得斯（Christine Peters）等人。

另外紐約時報也於上月28日刊出長篇報導，內容詳細記載1995年孟維斯如何強迫當時年僅27歲的女演員芭比・菲利普斯（Bobbie Phillips）為他口交，事後再安排她接演當時極具爭議的電影《艷舞女郎》（Showgirls）其中一角，事隔20多年，孟維斯又被爆欲提供菲利普斯角色，以作為封口費用。

現年69歲的孟維斯是好萊塢響叮噹的人物，縱橫美國電視圈30多年，製作過不少熱門夯劇，從80年代的《俏皮老爸天才娃》到90年代的《急診室的春天》、《六人行》，都由他一手打造，甚至後期入主CBS，也靠著熱門影集《CSI犯罪現場》、《生活大爆炸》成功翻轉CBS收視率倒數第一的窘境，成功晉升至第一名。

(中時電子報)