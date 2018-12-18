小內閣找無人 柯P與長者尬舞、泡溫泉

台北市長柯文哲（前排白衣者）與長者一起跳體操，不善肢體的柯似乎略顯吃力。（北市府提供）

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柯文哲（左五）與長輩一起泡溫泉。（北市府提供）

台北市政府第六屆小內閣18日進行總辭，包括兩位副市長等共7個職缺還沒找到合適人選，但台北市長柯文哲今天中午仍短暫放下煩惱，前往北投參加健康城市成果發表會，不僅親手製作海苔捲，還跟銀髮族尬舞、泡腳。柯表示，社區主義一直是北市府施政的重要理念，北投就是一個示範點，希望做成功後，再推到臺北市的各個行政區

為推動長者健康，台北市北投區健康服務中心今天上午號召上百位社區長者，其中不乏曾參與今年度健康促進活動的社區長者，眾人一同在北投區新民國中舉辦「北投好健康、樂活百老匯」活動。

儘管今天北市府小內閣總辭，柯P還在為副市長在內的7個一級主管仍懸缺，但柯P中午仍放下煩惱，到新民國中與長者們同樂，此外，柯P也參觀陶藝等各種成果展，並親手製作海苔捲，與現場長者一起用餐。

柯P隨後步行至三總北投分院，與銀髮族尬舞與泡湯，對於不擅長肢體運動的柯P來說，與長輩們一同跳體操舞顯然有點吃力。

柯文哲指出，北投本來就是社區主義非常成功的地方，公民意識非常強，所以本來基礎就很好，加上有像洪德仁醫師這些熱心人士。社區是北市府施政很重要的理念，但很多事情靠公家力量做不起來，一定要靠社區的參與。

北市府表示，北投健康城市已經進入第11年，本次參與的長者超過百位，今天這裡是一個示範據點，希望做成功後，再推到臺北市的各個行政區，下次他還要來看青少年關懷據點，期許大家繼續努力。

(中時 )

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