獲選演出迪士尼公主 麥肯基弗依浴室洗澡衝出來...

麥肯基弗依在《胡桃鉗與奇幻四國》演出克拉拉，讓她成為迪士尼公主。（迪士尼提供）

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《胡桃鉗與奇幻四國》特效、佈景十分驚人，尤其華麗服飾更是浩大的工程。（迪士尼提供）
海倫米蘭飾演「黃薑之母」。（迪士尼提供）

迪士尼耶誕電影《胡桃鉗與奇幻四國》，讓剛滿18歲的麥肯基弗依（Mackenzie Foy ）加入迪士尼公主行列。麥肯基弗依9歲就開始演戲，11歲因《暮光之城：破曉》演出男女主角的半人半吸血鬼女兒走紅，接著陸續演出賣座名片《厲陰宅》和《星際效應》，被美國雜誌選為2018年最值得期待的新鮮面孔。

麥肯基弗依在《胡桃鉗與奇幻四國》裡扮演克拉拉，她回憶：「當時我在洗澡，媽媽衝進來告訴我導演萊思霍斯壯在電話上，我披了條浴巾出來接聽，電話那頭導演說『妳願意成為我們的克拉拉嗎？』我毫不猶豫就答應了，能成為舉世聞名故事的主角，是我莫大的榮幸！」

在《胡桃鉗與奇幻四國》裡，麥肯基弗依扮演年僅14歲的克拉拉，她歷經最痛苦的耶誕節，因為母親的離世，讓這個聰明、極有科學頭腦的小女孩悲痛欲絕。她從父親手裡拿到母親最後的禮物，是一個附有鑰匙孔的音樂盒，為了打開音樂盒，她進入奇幻王國展開驚險的冒險旅程，除了遇上許多光怪陸離的事，還得與甜梅仙子（綺拉奈特莉飾）聯手對抗黃薑之母（海倫米蘭飾）。

能成為萬中選一的迪士尼公主，麥肯基弗依雖然如克拉拉一樣有些男孩氣、本身還是擁有黑帶的跆拳道高手，但她依然很開心能穿上閃亮的公主服裝，她受訪時表示：「我最喜歡在派對上穿的一套紫色衣服，它有大量的蕾絲和紗裙，所有的繡花都手工縫製，包括緊身衣褲、鞋子，都是手工染色製作，每一吋都非常完美，對細節也相當要求，真的是太棒了！」

《胡桃鉗與奇幻四國》製作精美且華麗的不僅是服裝和道具，就連佈景、特效及富麗堂皇的舞廳陳設都讓人嘆為觀止。曾以《瘋狂麥斯：憤怒道》拿下奧斯卡最佳服裝設計獎的珍妮畢凡表示，電影最大的挑戰在於將幻想和歷史做結合，除了考究維多利亞時期的服飾，還得誇張地突顯奇幻王國裡各類人物特性。她花了三個月的時間、一百多個人力，去製作主要人物的150件服裝，及次要人物的1500套服飾，包括克拉拉的舞會服、華麗的宮廷服及軍服等。電影28日在台上映。

(中時 )

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