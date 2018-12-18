江蕙解除封麥開嗓了！ 合體周董澳門唱〈稻香〉

江蕙來欣賞周杰倫澳門演唱會。(翻攝臉書)

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江蕙來欣賞周杰倫澳門演唱會。(翻攝臉書)

周杰倫(周董)17日結束一連四場澳門「地表最強2」演唱會，也為此趟巡演亞洲場正式劃下句點，昨江蕙(二姐)更突然現身，他一得知二姐人在現場，除了緊張，更笑說有天后中的天后坐在下面，所以要更認真唱；二姐昨也不忘現場點歌〈稻香〉，早已封麥的她還忘情拿著麥克風跟著唱副歌，意外再開金口。

二姐與周董兩人私下常有訊息互動並且相互關心，周董去年在小巨蛋開唱時，二姐就有到場欣賞。二姐今天也在臉書寫道，周董常邀她到他各地演唱會，順道出來旅遊走走。周董昨特別向澳門的觀眾介紹二姐：「你是天后中的天后，大家看到你都要鞠躬。」讓二姐笑罵：「你亂講！」他還虧二姐：「你應該是特別來看我的演唱會吧？有去賭場玩嗎？」再度讓二姐好氣又好笑的回：「你在說什麼啦！」

二姐昨也在現場跟所有歌迷談到，當年她唱的金曲〈落雨聲〉，是周董與方文山所寫，也是他們第一首賣出的歌曲，二姐打趣說：「這首歌還沒有唱紅的時候，我覺得我是他的貴人，但是後來這首歌紅了之後，讓我賺了很多錢，所以變成杰倫是我的貴人。」周董則也回：「這怎麼好意思，那我再多寫幾首給你唱好了。」

二姐昨拿麥克風，跟著現場歌迷哼唱〈稻香〉，也讓不少歌迷驚喜不已，事後二姐笑說因為這首歌她太喜歡，現場氣氛也太好，就忍不住跟大家哼了，但對於解除封麥開唱一事，二姐笑說：「我現在很愜意，看看別人的演唱會就好。」

(中時 )

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