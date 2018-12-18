「敗犬女王」嫁了！楊謹華報喜訊：大家好我是陳太太

楊謹華與Ben登記結婚。（取材臉書）

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楊謹華與Ben登記結婚。（取材臉書）

剛過41歲生日的楊謹華，和交往2年多的美籍石油設備商男友Ben爆喜訊！她兩周前出席民視新戲《鏡子森林》開鏡時，已預告會先登記結婚，18日便爆出她下午已經與Ben到戶政事務所登記結婚的好消息。她也在臉書證實：「大家好！我是陳太太，不再是楊小姐，對於這新的身份我非常喜歡，也非常珍惜。」

恭喜！楊謹華登記嫁石油富商 甜喊：我是陳太太

楊謹華在貼文中對老公深情告白：「從在一起的第一天到現在，我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛，在這1095天的日子裡，謝謝有你，愛讓我們相互扶持，相互照顧，相互成長，在未來的日子裏，我們要繼續糾纏一輩子哦～陳先生」。

至於為何選擇今天登記結婚，她說，「別問我為何是今天，就是一個Fu」，並表示「人生新篇章今天正式啟動」，人逢喜事精神爽的她也祝有情人終成眷屬。

楊謹華今年10月大方在臉書秀出為男友Ben慶生的放閃照，她被問此事，一臉幸福地說，從交往以來，他每年生日她都會放合照，這已經是兩人共度的第3個生日，她還透露當時一群朋友聚餐，大家輪流與壽星互講真心話，男友謝謝她可以跟他在一起、陪在他旁邊，她則對男友說：「謝謝你讓我相信愛情！」

她當時坦言兩人早有結婚共識，但沒有具體計畫，一切順其自然，她很喜歡小孩，希望結婚一年後生小孩，「規畫是這樣，但一切還是要看天意。」

(中時 )

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