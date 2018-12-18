醫師每天這樣做 減重26公斤

2018年12月18日 16:11 中時 李忠一

陳劍龍半年前體重破百（圖左），但經減重後半年內他瘦26公斤（圖右），生活也回到正軌。（羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍醫師，今年6月體重達114.2公斤，6月中旬他在同仁的鼓勵下簽下健康宣誓書，由醫師、營養師和醫療團隊量身打造的減重計畫，半年內瘦身26公斤，今天（18日）他分享減重心得，不只體重達標、重拾健康，生活也重回正軌。

院方表示，陳劍龍醫師因工作、開刀時間不固定，飲食不規律也沒忌口，曾一口氣吃完28盎司牛排，漢堡一次點3個更是家常便飯，三餐攝取過量加上運動量不足，171公分的他體重不知不覺達114.2公斤，體脂率36.9%，成過胖等級。

陳劍龍表示，僅百公尺的距離，他沒走幾步路就喘吁吁；一場5小時的手術，中間需要數度休息，體重逐漸壓垮他的健康，成了名副其實的「三高」一族，卻仍提不起勇氣減重。

今年6月中旬，院內同仁見陳劍龍體力逐漸不堪負荷，鼓勵他開始減重，他才在大家的打氣和見證下，簽下健康宣誓書，接受由減重團隊給予的變身計畫，宣誓自己將在一年內至少減重36公斤。

減重團隊由家庭醫學科主任張賢政醫師、藍依萍營養師為核心，全院醫療團隊當後盾，訂定的專屬減重計畫，要求他必須每天執行飲食記錄、每天早晚秤量體重、每周與營養師諮詢一次、每周減重1公斤、出國則不得增加超過2公斤，同時必須學會辨別每道食物的熱量和成分。

今天剛好是計畫開始半年，陳劍龍醫師減重26公斤，來到88公斤，體脂則為29.7％，陳劍龍坦言，下定決心減重時才知自己血糖過高，一度站在罹患糖尿病的懸崖邊緣，是減重讓他重拾健康，現在氣色好、步履變得輕盈，同樣的手術可以一次到位不會累，下班還會去健身房運動鍛鍊。

營養師藍依萍表示，減重不只是看體重，體脂也是很重要的健康指標，接下來半年內只要持續飲食和運動，減重與維持不復胖同時並進，半年再瘦10公斤、達到36公斤目標絕非遙不可及的夢。

羅東博愛醫院家庭醫學科主任張賢政醫師表示，體重過重不只對身體、生活造成負擔，更影響身心健康、成為慢性病高危險群，陳劍龍醫師故事堪稱減重團隊代言人，也歡迎有需求的鄉親到營養科諮詢量身訂做的減重方案。

(中時 )