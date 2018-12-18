夏日樂學計畫 今年有1萬3000個學生參與

2018年12月18日 16:22 中時 林志成

教育部今天舉行107年「夏日樂學」計畫成果發表會，邀請閩南語、客家語、原住民語學校帶來生動活潑的本土語文歌謠舞曲表演。教育部表示，今年共有530校、650班的1萬3000個學生參與「夏日樂學」計畫，明年將擴大辦理。

「夏日樂學」計畫從104年以學生「暑期增能、做中學習」為宗旨，學校依在地特色、學生需求及社區資源，於暑假期間規畫2至4周的課程。計畫分為方案一本土語文活動課程及方案二整合式學習方案。

「夏日樂學」課程規畫強調動態活動之設計（如語文饗宴、數學推論、趣味實驗、社區巡禮、道地美食等），提供學生從做中學習的機會，營造實作體驗環境。

教育部參事邱乾國表示，都會區小朋友暑假期間可以去上才藝班、補習單，但偏鄉教育資源比較缺乏，因此藉由「夏日樂學」計畫，學校可以讓他們到學校「做中學、樂中學」，不但學習本土語言，也可傳承當地文化。

屏東縣萬巒國小以客家歌謠「暢樂的童年」為課程主軸，結合戲劇、耍花棒、念唱，讓學生在舞台上盡情表現。學校以「腳踏車」、「還細時節」、「圓粄花」等3首輕快的客語歌謠組曲，描繪孩子騎乘腳踏車的愜意時光及大夥一同快樂遊玩場景，呈現兒時童趣。

萬巒國小校長陳志寧表示，他們學校有183個學生，95％以上是客家人，過去小朋友在家裡會講客家話，但到學校就不太講，因此，他106學年起擔任校長後，鼓勵孩子在校講客家語，老師也可以申請用客家語上課，甚至家長到學校洽公都可以用客家語進行，全力營造說客家話的環境。

新竹市虎林國中連結現代的科技特色，設計出夏日樂學特色課程「創客3D夢想立體－陽光御守虎」，利用3D思維理念，以及Tinkercad系統進行3D建模，最後使用修圖列印及手做翻模技巧，將作品彩繪印出。當學生把御守掛在胸前時，就變成照亮守護回家的路

(中時 )