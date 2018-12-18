myVideo年度電影排行榜 《與神同行》奪冠《角頭2》國片爭光

《與神同行》挾續集電影上映熱潮，登上myVideo 2018年台灣民眾最愛電影寶座。台灣大提供

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台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo今（18日）公布「2018 myVideo年度觀影報告」，根據myVideo超過9000萬次的年度觀影行為大數據分析，今年「動作冒險」片大放異彩，全面佔領myVideo付費會員「年度十大電影排行榜」所有名次。其中《與神同行》挾續集電影上映熱潮，擊敗《金牌特務：機密對決》、《死侍2》等眾多好萊塢強檔，登上2018年台灣民眾最愛電影寶座；而今年入圍3項金馬獎的《角頭2：王者再起》也代表國片首度躋身付費電影排行榜前10名，創下國片歷年最佳記錄。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，myVideo今年成長力道驚人，不僅註冊會員逼近500萬，較去年同期呈倍數成長；影音總累積觀看次數更突破9000萬次，大幅成長逾2倍。為提供會員最齊全影音選擇，myVideo也持續豐富全站影音內容，不僅持續更新電影、戲劇、動漫、幼兒頻道內容，並推出叫好叫座的自製戲劇《雙城故事》外，12月起也與BBC Studios搶先合作，同步推出熱門英國戲劇如《新世紀福爾摩斯》第1到4季、《湖畔迷案》第1、2季等限時免費看，向影迷宣告「英劇首站就在myVideo」，預料將繼韓劇、陸劇後，再創全新一波「英劇」追劇潮。

「2018 myVideo年度觀影報告」分析發現，「電影」與「戲劇」的觀影行為有明顯差異，前者集中在晚上8至12點；後者則以平日午休、下班後通勤時間及週末深夜為主；至於「動漫」觀眾則多為夜貓子，觀影時間集中在晚上10點到凌晨6點。在類型方面，電影仍以「動作冒險」一枝獨秀，但今年不少動作冒險片大膽添加更多元素，如亞軍《氣象戰》和第8名《毀滅大作戰》就加進災難浩劫情節，讓影迷大開眼界。戲劇類不意外由「韓劇」制霸，TOP10中韓劇強佔半數，有趣的是受到今年宮廷劇熱潮，前三名由《三生三世十里桃花》等陸劇包辦，近期網路口碑發燒的《雙城故事》則替台劇爭一口氣，也擠進前10名排行榜。

有趣的是，myVideo發現「節日氛圍」大大影響了觀眾選片類型，進一步挑選不同觀影裝置。舉例來說，過年全家大小齊聚，「闔家觀賞」類電影特別受歡迎，晚上10點後選擇Chromecast、SmartTV、凱擘大寬頻、台灣大寬頻用戶等採用大螢幕或平板觀看的比率，約較平日高出2成。情人節則以「浪漫愛情」類為首選，且多半在深夜以手機觀看。中秋連假三五好友相揪烤肉相聚，不少人選擇適合邊看邊討論的「懸疑推理」片，成為另類中秋樂趣。至於跨年耶誕假期則以「浪漫愛情」、「動作冒險」收視最佳，後者因為刺激驚險的大場面豐富，觀眾更傾向使用大螢幕觀看，享受高度視覺刺激。

(中時 )

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