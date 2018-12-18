4D張國榮、梅艷芳重返舞台為「龍五」向華強祝壽

向華強（右）過70歲生日，向太陳嵐、兒子向佐辦趴為他慶生。（取自新浪微博＠向太Tiffany陳嵐）

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旺報
向華強生日派對，半個香港演藝圈都出動。（取自新浪微博＠向太Tiffany陳嵐）
因為想念梅艷芳，向太陳嵐大手筆，以4D全息投影方式，讓梅姑重返舞台，向華強祝壽。（取自新浪微博＠向太Tiffany陳嵐）

香港中國星電影公司老闆、港片《賭神》中的「龍五」向華強，12月16日過70歲生日，17日晚間舉行生日派對，席間眾星雲集，向太陳嵐今天（18日）在微博透露，派對舉行時，特別以全息投影的方式，首次讓「哥哥」張國榮重返舞台表演，為向華強祝壽，讓出席的香港藝人們都落淚。

其後，梅豔芳也以4D全息投影的方式演唱，且唱到一半時，剛唱完自己個人演唱會的劉德華趕到，梅艷芳居然開口Q好友劉德華上台，讓劉德華又驚又喜，不顧唱了一晚的疲累，立刻「合體」演出。

向太在微博中表示：「放完哥哥的首次4D全息投影重返舞台表演及祝賀向先生壽宴，已經哭暈所有朋友們，因爲真的想念他了！之後再叫好友梅豔芳4D全息投影人演唱，唱到一半劉德華趕到派對現場，梅即刻叫華仔好友上台，華仔又驚又喜，亦悲亦累的上台表演。實在抱歉我只爲我老公想見這兩位老友嚇壞了朋友們，但是又驚喜地看到這兩位明星好像是真人一樣的表演及說祝賀強哥生日快樂。我也覺得我願望成真……」

(旺報 )

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