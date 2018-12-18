黎巴嫩男星得影帝 全家移民挪威脫貧

2018年12月18日 16:02 中時 潘鈺楨

在貧民窟的贊恩阿勒費亞在聯合國協助下舉家移民挪威。（海鵬提供）

美國影藝學公佈奧斯卡最佳外語片「九強」名單，甫獲金球獎最佳外語片提名的黎巴嫩電影《我想有個家》（Capharnaum），再度闖進奧斯卡「九強」。《我想有個家》描述12歲男孩贊恩在貧民窟掙扎求生的故事，主演的童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）真實出身貧民窟，但現在的他，不僅已是土耳其金橘獎影帝，家人更因他爆紅國際、獲助移民挪威，人生全因這部電影而改變。

《我想有個家》劇情描述生活在貧民窟的12歲男孩贊恩，因為父母只生不養，導致他與妹妹們全淪為黑戶，甚至被拿來交易販賣。忍無可忍的他，在因過失殺人入獄後，決定在獄中控告他的父母。主演的童星贊恩阿勒費亞，片中為保護妹妹不被賣掉，不顧自身安全與父母展開爭執，動人演出逼哭國際評審，不僅使該片奪下今年坎城影展評審團獎，他個人也一舉奪得土耳其金橘獎最佳男主角。原本住在貧民窟的贊恩在聯合國出面協助下，全家現已舉家移民挪威，完全脫離貧窮生活，人生因該片出現轉機。

《我想有個家》由黎巴嫩女導演娜迪拉巴基（Nadine Labaki）編導，全片挑選有類似生活經驗的素人演員，在國際電影資料網IMDb更獲得了8分好評（滿分10分），有望為黎巴嫩拿下史上首座金球獎及奧斯卡獎。《我想有個家》預定2月8日在台上映。

(中時 )