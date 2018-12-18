東京迪士尼音樂會原汁原味搬來台 用旋律帶觀眾重返夢幻樂園

2018年12月18日 16:04 時報周刊 張毓琪

「Happiest Celebration!」集結了一流的管弦樂團、歌手及舞者。PROMAX 提供

想念東京迪士尼樂園的種種嗎？於2018年4月15日迎接開幕35週年的東京迪士尼度假區®，舉辦了光是用想像就讓人雀躍不已的「歡慶35週年～東京迪士尼度假區®”Happiest Celebration!音樂會」巡迴演出，將35年來在園區進行的表演、遊行等音樂完全重現，而現在這場演出，有如夢想實現般的確定要在台灣演出，時間就在2019年1月6日。

這場在日本受到熱烈歡迎的音樂會，台北場將以加演的形式登場，由樂團、歌手、加上大螢幕所呈現出的精華影像，將東京迪士尼樂園內所有美好回憶用旋律、用演出重現於觀眾眼前，一同沈醉陶醉在視覺、歌曲及舞蹈。內容將分為上下兩部，第一部為週年慶、主題遊樂設施以及遊行等曲子，第二部則從東京迪士尼海洋樂園出發，再回到東京迪士尼樂園的四季，最後全場一起熱舞的高潮絕對不能錯過。

由指揮家西谷亮先生以及為了「Happiest Celebration!」演出所集結一流管弦樂團、歌手、舞者，相信會讓大家度過如夢境般地歡樂時光之外，也歡慶東京迪士尼度假區®開幕的第35週年的大日子。「歡慶35週年～東京迪士尼度假區®”Happiest Celebration!音樂會」台北場演出時間為1月6日晚間6點於台北國際會議中心，票價則是新台幣3800、3400、2800、2400、1800、1200元等六種，目前門票已經在KKTIX及全台全家便利商店Fami port機台全面開賣，相關詳情可洽主辦單位大鴻藝術。

※此活動將不會有迪士尼的角色參與演出

(時報周刊)