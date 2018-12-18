台積電3奈米廠 環團要求用氣電不用煤電

2018年12月18日 16:24 中時 廖德修

環保署環評大會明（19）日將審查南部科學園區第10次環差案（即台積電3奈米廠案），環保團體擔心繼10月初觀塘案黑箱表決後，環評大會再次上演不開放民眾參與的表決大會。而在沒有釐清爭議下，若又動員黑箱表決，不排除控告投贊成票的環評委員。

南部反空汙大聯盟總召陳椒華指出，南科擴產是為了台積電3奈米廠，擴廠後用電將達88萬千瓦（880MW），空汙問題若未釐清，就應退回專案小組再審。南科的電力來源為興達火力發電廠，雖然環差案在專案小組審查一次就通過，卻還有許多問題未釐清，包含實際空汙排放量、排放汙染物質是什麼？這原本是專案小組該釐清卻草率通過，恐會讓南部空汙更加惡化，因此要求將環差案退回專案小組，並具體列出興達燃煤電廠除役改成天然氣發電。

陳椒華說，興達火力電廠已是30多年的老電廠，會排放大量硫氧化物、氮氧化物及重金屬。且南科於環評會議也提出綠能是不穩定能源，並不適用半導體生產用電。環團除要求韓國瑜準市長不要發給興達電廠操作展延執照，也要求環保署環評會結論列入「南科擴廠以興達燃煤除役，原地改建天然氣電廠替代」，才是立即改善南部空汙的有效方案。

台灣水資源保育聯盟粘麗玉主任表示，興達電廠4座發電機總發電量為2100MW，今年苗栗通霄有3座天然氣發電廠上線，發電量為2700MW，只要台電不要讓既有天然氣電廠閒置（大林電廠裝置1050MW，只發電50％），興達電廠除役後並無缺電問題，如果台電不放心，可於興達燃煤電廠拆除後於原址興建燃氣電廠。

粘麗玉又說，台電全台燃煤電廠裝置是1萬MW，燃氣是1萬1363MW，再加上通宵為1萬3163MW，燃氣總發電量大於燃煤，但台電卻讓燃煤電廠發電量開到最大（平均90％），燃氣電廠只發電50％，導致台灣現在能源占比燃煤4成、燃氣3成。台電天然氣機組明明多於燃煤卻不使用，卻讓燃煤電廠火力全開。因此環團要求台積電案退回專案小組再審，興達火力發電除役改成天然氣發電。

(中時 )