全大運》戴資穎任代言人 明年拚獲奧運資格

2018年12月18日 16:11 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

中正大學明年迎接創校三十週年紀念，將睽違14年、第三度承辦全台體育盛事「108年全國大專校院運動會」，並於今日舉行首場記者會。會中，全大運吉祥物「阿里」、「阿桃」登場亮相，大秀舞蹈，現場更邀請到神秘嘉賓、世界球后戴資穎現身擔任代言人，宣佈108全大運正式啟動。

全大運代言人戴資穎走進會場便引起一陣轟動，她表示，大學是人生最重要的時期，全大運對學生選手來說意義非凡，更願意花一整年拚搏，回顧今年整體表現，戴資穎認為除了世錦賽、亞運，其他都是磨練的過程，未來放眼2020東京奧運，明年取得奧運資格是她的首要目標。

戴資穎也肯定台灣對體育的關注度提升，「世大運是一個很好的開始，讓大家真的看見體育和運動選手，為他們加油、支持。」她說，希望未來能有更多如全大運等舞台與專業訓練，讓更多傑出運動員嶄露頭角。

108全大運規劃田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、空手道、舉重、射擊、拳擊、角力、木球、高爾夫及定向越野等18項種類，競賽場地分佈嘉義地區大專校院、縣市運動場館等21處，堪稱地方盛事，主辦單位更規劃與戴資穎聯手推出小額募款計畫，發行限量全大運紀念版悠遊卡，為活動掀起熱潮！

(中時電子報)