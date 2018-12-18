蔡鄭會互動良好 黨主席改選：不是大老政治

2018年12月18日 16:30 中時 甘嘉雯

市民卡的背面還有蔡英文總統的照片。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統專注聽鄭文燦講述內容，兩人互動熱絡。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統又出現抓頭動作。（甘嘉雯攝）

蔡鄭會互動良好，相較於蔡柯會的冷漠，桃園這場顯得「溫暖許多」，鄭文燦首先說，不會把做不好推給蔡總統，他舉例，推出台商回流平台反應熱烈，土地與人才都愈來愈多，總統都很支持，希望以後更支持，「沒當黨主席外，其他都可以做」，而他願意站出來支持卓榮泰也是要選舉的，畢竟不是「大老政治」。

蔡英文也推崇鄭文燦模式，她說，這是選後第二個見面的第二個六都，因為都是第二任連任，都有其延續性，討論合作的需求可以比較聚焦，是中年市代還是年輕世代能有這麼好的表現，鄭文燦模式已經是大家討論的模式，究竟是甚麼？以人民為福祉並以市政為目標，不吵架多合作，建設速度可以加快。

外界說，總統被新潮流綁架，蔡英文笑說「我旁邊不就坐一個新潮流的」引發哄堂大笑，她說，外界都以新潮流看民進黨,派系怎麼定義，連派系自己都不是很確定，不過黨員對黨都有一定的責任。

至於內閣改組，蔡英文說，他沒聽說行政院長賴清德要在明年1月提出辭呈，也還沒討論過，鄭文燦幫蔡緩頰，內閣改組總統與院長會考量，他自己內個也要改組，台下政務官也會很緊張，是要調整角色，大破大立是講中央，不是講桃園。

最後，鄭文燦送蔡總統一張有她相片的市民卡做為禮物。

(中時 )