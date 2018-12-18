航港局修正船舶法 高齡船舶的檢查週期將減半

2018年12月18日 16:27 中時 李宜秦

為強化高齡船舶安全管理，交通部修正船舶法，建立船舶安全營運的管理制度，並將高齡船舶的檢查週期減半，針對未出港航行且超過5年未檢查的船舶，可註銷其船舶登記。另外為配合離岸風電政策，交通部同步修正船路標識條例，將航標管理標準化，以利與國際接軌。

交通部航政司司長陳進生表示，此次修正船舶法有三大重點，包括參考國際海事組織制定的安全管理國際章程，建立國內航線船舶安全營運與防止污染的管理系統。

還有將船齡超過20年高齡船舶的檢查週期減半，要求其進行船體、水密、艙間、推進系統等的高強度檢查。另外，針對未出港航行且超過5年未檢查的船舶，航港局通知後仍未申請檢查者，其船舶登記與相關文書將會遭到註銷。

此外，為因應國際航路標識多樣化，並配合離岸風電政策，交通部也修正航路標識條例，包括規劃離岸設施的航安維護與航道劃設事宜；訂定航標設置、變更、移除等事項的監督管理系統與相關技術規範。

陳進生表示，航港局目前已輔導21家業者、26艘客船通過評鑑，後續將儘速完成細部管理規定。另外航港局也參考國際航標協會（IALA）的海事浮標系統規範，訂定「航路標識設置技術規範」，作為後續風電業者及各水域主管機關設置航路標識的依據。

(中時 )