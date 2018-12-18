航港局修正船舶法 高齡船舶的檢查週期將減半

交通部航港局修正船舶法，建立船舶安全營運的管理制度，並將高齡船舶的檢查週期減半。（李宜秦攝）

友善列印
中時

為強化高齡船舶安全管理，交通部修正船舶法，建立船舶安全營運的管理制度，並將高齡船舶的檢查週期減半，針對未出港航行且超過5年未檢查的船舶，可註銷其船舶登記。另外為配合離岸風電政策，交通部同步修正船路標識條例，將航標管理標準化，以利與國際接軌。

交通部航政司司長陳進生表示，此次修正船舶法有三大重點，包括參考國際海事組織制定的安全管理國際章程，建立國內航線船舶安全營運與防止污染的管理系統。

還有將船齡超過20年高齡船舶的檢查週期減半，要求其進行船體、水密、艙間、推進系統等的高強度檢查。另外，針對未出港航行且超過5年未檢查的船舶，航港局通知後仍未申請檢查者，其船舶登記與相關文書將會遭到註銷。

此外，為因應國際航路標識多樣化，並配合離岸風電政策，交通部也修正航路標識條例，包括規劃離岸設施的航安維護與航道劃設事宜；訂定航標設置、變更、移除等事項的監督管理系統與相關技術規範。

陳進生表示，航港局目前已輔導21家業者、26艘客船通過評鑑，後續將儘速完成細部管理規定。另外航港局也參考國際航標協會（IALA）的海事浮標系統規範，訂定「航路標識設置技術規範」，作為後續風電業者及各水域主管機關設置航路標識的依據。

(中時 )

台積電3奈米廠 環團要求用氣電不… 畢嘉士基金會到宅沐浴車巡迴 為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。