賈靜雯從影最洋蔥的演出 《我們與惡的距離》狂流一萬公升眼淚

2018年12月18日 16:15 時報周刊 張毓琪

賈靜雯在劇中有許多哭戲，她笑說自己流了一萬公升的眼淚都。公視提供

公視致力突破創新台劇題材，2019年3月23日即將推全新大戲《我們與惡的距離》，由賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁領銜主演，卡司陣容實力堅強，從開拍至殺青，在網路上引起大批網友熱烈討論，今（18）日官方粉絲團公佈30秒前導預告，讓所有影迷一睹為快。預告中可以看到女主角賈靜雯展現精湛演技，一面是職場上的新聞界女強人，另一面是神情悲戚的被害者家屬，讓所有影迷引頸企盼故事將如何發展。睽違15年再接台劇，賈靜雯說這是出道以來流了最多眼淚的一部戲，她也難得開口要求製作人「下部戲一定要讓我演喜劇。」

公視新戲《我們與惡的距離》由大慕影藝製作、林君陽執導，金鐘編劇呂蒔媛又一超強力作，今日官方粉絲團釋出30秒前導預告，女主角賈靜雯飾演的新聞台副總監，斥喝「不要教我怎麼播新聞」，預告一開口霸氣十足，其實這是賈靜雯出道以來首次扮演新聞從業人員，開拍前她親自到電視台新聞編輯部參與編輯會議，也進到新聞副控室實地觀摩實習。私下好脾氣的她，在劇中除了經常對下屬洪都拉斯及陳妤發飆，與劇中老公溫昇豪關係也是劍拔弩張，沒有一刻不生氣。賈靜雯表示，預告裡這個鏡頭她是衝著上司嗆聲，實際上跟她對戲的人正是本劇製作人客串演出，導演一喊卡，現場忍不住大笑，笑說只有她膽敢這樣罵製作人。

溫昇豪在劇中同樣飾演媒體人，與賈靜雯是一對受害家屬夫妻，在兒子離世之後，各自承受著內心巨大的悲痛，無法面對也無法走出跨越，凍結而停滯不前的狀態也導致兩人關係漸行漸遠。導演林君陽盛讚賈靜雯與溫昇豪的演出，他表示，在片場與兩人的話題也都離不開孩子，「謝謝靜雯和昇豪的投入與勇敢，讓『喬安』和『昭國』成為故事裡活生生的人。」此外，吳慷仁飾演為加害者辯護的法扶律師，為了追查了解犯罪者的動機，被溫昇豪質問「你怎麼找真相？」兩人在劇中因立場不同，有多場對峙場面，為尋求真相努力不懈的吳慷仁，他將如何開啟了與眾人之間的連結？引發觀眾的懸念與期待。

賈靜雯坦言，當初接下這個角色就是被劇本所深深吸引，沒料到卻成為她出道以來流了最多眼淚的一部戲，有好幾場情緒很重的戲，連工作人員都難忍偷偷拭淚，她笑稱，說我哭了一萬公升的眼淚都不為過。因此她也向製作人要求「下部戲一定要讓我演喜劇，別再讓我哭了。」預告最後一幕，槍聲響起，而「當巨大悲傷環繞，我們還能有愛？」製作人林昱伶對此表示，這是一部貼近我們生活的題材，期許走過悲傷之後，能帶給大家療癒的溫暖。

公視新戲《我們與惡的距離》，劇情講述品味新聞台編輯台主管宋喬安（賈靜雯飾）的兒子是二年前李曉明無差別殺人事件的罹難者，先生劉昭國（溫昇豪飾）是網路先驅報的創辦人，夫妻在兒子走後因現實磨難漸行漸遠準備離婚，但11歲的女兒行為卻日漸失序，為了女兒終逼二人必須重新檢視自己身上的傷口。李曉明的辯護律師王赦（吳慷仁飾），在李曉明死刑定讞之後，仍想要了解其犯罪動機，鍥而不捨的他，開啟了眾人命運的連結。《我們與惡的距離》2019年3月23日全台首播。

(時報周刊)