王義川爆料 林佳龍曾想補選立委

台中市立委補選參選人王義川（圖右），18日在廣播爆料市長林佳龍連任失利後，曾想過參與台中市長當選人盧秀燕請辭的立委職缺補選。（張妍溱翻攝）

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台中市第5選區立委補選參選人王義川，18日在廣播爆料市長林佳龍連任失利後，曾想過參與台中市長當選人盧秀燕請辭的立委職缺補選，雖然有提過，但很快把話題帶走，將在台中成立基金會，「關心新市長盧秀燕、做好重返執政的準備」。

王義川指出，選後市長希望他們不要走，要成立一個基金會，名稱暫定「光合基金會」，因基金會名字未確定，希望以自然、陽光的名字為名，基金會成立，是要關心新市長盧秀燕執政，做好重返執政的準備。

「龍燕相爭延長賽？」廣播主持人驚爆，立委補選人選中，曾規劃林佳龍出來參選立委？王義川表示，林佳龍曾提及「要有一個選得贏的人出來！」大家都認為市長出來選最有機會贏，但林佳龍婉拒，也有人推薦卓冠廷參選，但卓以妻子洪慈庸懷孕且是立委拒絕參選。

「不跳火坑，而是給我機會！」因推動台中捷運、山手線建設，王義川說，「為了保住台中捷運，毅然決然出來參選」，之前外界也不看好韓國瑜會當選，不覺得選不贏，雖然北、北屯區是深藍選區，但還是有機會翻轉。

對於沈智慧批評他在議會，面對議員質詢很傲慢，王義川解釋，若當時民眾收看議會直播，就理解那是一個非常不公平的議事場合，不能說議員拿不確實或錯誤的數字來檢討他的政策，但若拿的是錯誤資訊，一定據理力爭，實事求是。

主持人問到，外界形容張清照、顏莉敏爭取台中巿正副議長是完美組合，很多綠營人士擔心地方派系、黑金政治復辟？王義川判斷，以盧秀燕過去表現，不太可能跟紅派、黑派有更好的結合，但未來議會應該會很和諧，更需要他到立法院監督。

(中時 )

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